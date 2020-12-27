YÖK Üniversiteler yüz yüze açılacak mı, ne zaman açılacak?

Korona virüs salgını sebebiyle üniversiteler dokuz ayı geçkin süredir kapalı kaldı. Durum böyleyken birçok öğrencide evlerinden uzaktan eğitim alarak öğrenimlerini sürdürdü. Bu sürenin uzaması ve uzaktan eğitimin yetersiz olması sebebiyle YÖK harekete geçti. Üniversitelerde yüz yüze eğitime yavaş yavaş başlanacak.

Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

YÖK, bugün yayınladığı metinde yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin en yakın zamanda başlatılması için kurumlarda görev yapan akademik ve idari personelin durumlarına göre ayırarak öncelikli aşılama programına dahil olmasını söyledi.

Aşılamanın ülkede belli bir yere gelmesini ve vaka sayısının daha da azalması durumunda 2.dönemde yüz yüze eğitime başlanabilir.

YÖK, aynı zamanda yüz yüze eğitime başlanması halinde hazırlık yapılması için bir kılavuz yayınladı. Tedbirlerin yer aldığı kılavuzda önlemler şu şekilde;

-Ders işlenen sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hazırlık yapılacak.

-Oturma düzenleri sosyal mesafeye uygun olacak.

-Temizlik, maske ve mesafe gibi kurallara uyulacak.