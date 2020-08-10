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YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? Online diploma sorgulama işlemleri

Üniversitede lisans ya da ön lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan vatandaşlar, işe girme aşamasında diplomalarına ihtiyaç duymaktadır. Diplomasını online olarak sorgulamak isteyen kişiler 'YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl ve nereden yapılır?' araştırmaya başladı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:02
YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? Online diploma sorgulama işlemleri
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Ülkemizde her yıl üniversiteler binlerce mezun vermektedir. YÖK bünyesinde eğitim veren kurumlarla ilgili en çok araştırılan konuların başında diploma sorgulama işlemleri gelmektedir. Lisans ya da ön lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan kişiler, iş yerlerine başvuru yaparken diplomaya ihtiyaç duymaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan sahte diploma işlemleri sonrasında Yükseköğretim Kurulu bu durumun önüne geçmek için diploma sorgulama hizmetini uygulamaya geçirmiştir.

YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır?


Üniversiteden mezun olan tüm vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden diploma sorgulama işlemi yapabilmektedir. Mezunlar sistem üzerinden diploma bilgilerine erişebilir, bilgisayarlarına indirerek çıktısını alabilirler.

Diploma sorgulaması yapabilmek için e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Sisteme giriş sağlandıktan sonra arama kısmına ‘Diploma’ yazıldığında, diploma sorgulama işlemlerini tamamlayabilirler.

e-Devlet’ten alınan mezun belgesi diploma yerine geçer mi?

e-Devlet sistemi üzerinden çıkarılan tüm belgelerde işleme dair barkod yer almaktadır. Barkod ile belgenin aslı olmadığı e-Devlet için çıkarılmış bir kopya olduğu görülür. Bu sebeple iş yerine ya da resmi kurumlara verilecek mezun belgesi diploma yerine geçmemektedir.



Son Güncelleme: 10.08.2020 18:02
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