YÖK harekete geçti! Yüz yüze eğitim için görüş istedi

Milli Eğitim Bakanlığının köy okullarında 15 Şubat tarihinde, şehirlerde ise 1 Mart tarihinde seyreltilmiş olarak bazı kademelerde yüz yüze eğitime başlama kararından sonra YÖK'ten de yüz yüze eğitim için hamle geldi.

YÖK üniversitelerin 2020 2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi için yüz yüze eğitime geçmeleri hususunda Sağlık Bakanlığından görüş istedi.

Bakanlığı gönderilen yazıda bu eğitim öğretim yılında Üniversitelerin 1 Ekim tarihinden sonra eğitim müfredatının yüzde 40 oranında uzaktan eğitim olarak çevrim içi yapılması kararıyla üniversitelere esnek bir alan bırakıldığı vurgulandı. Ayrıca resmi yazıda üniversitelerin bu eğitim öğretim yılında bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilmesi hususunda acil olarak görüş istendi.

Bakanlığın önümüzde ki günlerde YÖK'ün bu talebine ilişkin görüş yazısını YÖk'e ulaştırması bekleniyor.