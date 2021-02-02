İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

YÖK harekete geçti! Yüz yüze eğitim için görüş istedi

MEB'in yüz yüze eğitim kararı sonrasında YÖK'ten hamle geldi. YÖK, bahar döneminde üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi.

02 Şubat 2021 Salı 18:16
YÖK harekete geçti! Yüz yüze eğitim için görüş istedi
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığının köy okullarında 15 Şubat tarihinde, şehirlerde ise 1 Mart tarihinde seyreltilmiş olarak bazı kademelerde yüz yüze eğitime başlama kararından sonra YÖK'ten de yüz yüze eğitim için hamle geldi.

YÖK üniversitelerin 2020 2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi için yüz yüze eğitime geçmeleri hususunda Sağlık Bakanlığından görüş istedi.

Bakanlığı gönderilen yazıda bu eğitim öğretim yılında Üniversitelerin 1 Ekim tarihinden sonra eğitim müfredatının yüzde 40 oranında uzaktan eğitim olarak çevrim içi yapılması kararıyla üniversitelere esnek bir alan bırakıldığı vurgulandı. Ayrıca resmi yazıda üniversitelerin bu eğitim öğretim yılında bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilmesi hususunda acil olarak görüş istendi.

Bakanlığın önümüzde ki günlerde YÖK'ün bu talebine ilişkin görüş yazısını YÖk'e ulaştırması bekleniyor.



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YÖKYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?
Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?
YKS sınavı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek
YKS sınavı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek
Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detaylarını Bakan Ziya Selçuk paylaştı
Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detaylarını Bakan Ziya Selçuk paylaştı
Bakan Ziya Selçuk canlı yayında Yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunacak
Bakan Ziya Selçuk canlı yayında Yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunacak
Yüzyüze eğitimde tarih belli oldu!
Yüzyüze eğitimde tarih belli oldu!
Cumhurbaşkanı yüz yüze eğitim kararını duyurdu
Cumhurbaşkanı yüz yüze eğitim kararını duyurdu

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ne zaman?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Onur Şan kimdir? Emin karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Seni Çok Bekledim dizisi Songül’ü kim canlandırıyor? Selen Domaç'ın biyografisi
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisinde Meryem karakterini Serpi Gül canlandırıyor
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Hekimoğlu Mahir karakterini kim canlandırıyor? Serdar Orçin kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede kimdir? Gerçek adı nedir? Atilla Şendil nereli, yaşı kaç?
Baraj dizisindeki Ayşe karakteri kimdir?
Kurşun dizisi Aydın Kara kimdir? Gerçek adı nedir? Sarp Akkaya rol aldığı yapımlar
Askerde yapılan aşılar nelerdir, askerde aşı olmak zorunlu mudur? ve Askerde kaç tane aşı yapılır, nasıl aşı yapılır?
Koronavirüs salgını nedeniyle kirasını ödeyemeyen vatandaşların kira borçları ertelenecek mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak?
Payitaht ne demektir? Payitaht kelime anlamı nedir?
Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar hangi gün ve hangi kanalda
Masumlar Apartmanı dizisi Esat’ı kim canlandırıyor? Uğur Uzunel'in biyografisi
Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
TRT 1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Masumlar Apartmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil’in yer aldığı diziler
Masumlar Apartmanı Naci Öğretmen karakterini kim canlandırıyor? Tansel Öngel kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.