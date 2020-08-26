YÖK daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge örneği nereden, nasıl alınır?

Üniversite okuyan çoğu insanın da bildiği üzere üniversite alanındaki yatay ve dikey geçişler oldukça önem arz etmektedir. Bazı insanlar üniversite dönemlerinde çeşitli bölümlere ya da okullara geçebilirler. Fakat bazı zamanlarda yatay geçiş yapmadığınızı kanıtlayacak bir evrağa ihtiyacınız olabilir.
Farklı YÖK programlarında, okullarda yatay geçiş için başvuran öğrencilerden daha önce yatay geçiş işle geçiş yapmadığına dair belge istenebilir. Mesela ODTÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi üniversiteler bu belgeyi talep ediyorlar. Öğrenci yatay geçiş için başvurduğunda bu belgeyi de başvuracağı evraklar arasına koymalıdır.
Son Güncelleme: 26.08.2020 10:16