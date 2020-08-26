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YÖK daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge örneği nereden, nasıl alınır?

Öğrenciler yatay geçiş yapmak için bu belgeye sahip olmalılar. Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair evrak ne işe yarar? Detaylar haberimizde.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:16
YÖK daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge örneği nereden, nasıl alınır?
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Üniversite okuyan çoğu insanın da bildiği üzere üniversite alanındaki yatay ve dikey geçişler oldukça önem arz etmektedir. Bazı insanlar üniversite dönemlerinde çeşitli bölümlere ya da okullara geçebilirler. Fakat bazı zamanlarda yatay geçiş yapmadığınızı kanıtlayacak bir evrağa ihtiyacınız olabilir.


YÖK’de yatay veya dikey olarak geçiş yapmak isteyen öğrencilerden fazlasıyla evrak isteniyor. Bu evraklardan bazıları ise sınav puanları, halihazırda okuduğunu gösteren bir belge ve kimlik kartıdır. Fakat bazı noktalarda insanların yatay geçiş yapmadığına dair bir belge istenebilir. Türkiye’de eğitimine devam eden birçok öğrenci bu belgeden haberi olmadığı için zorluk yaşayabilir. Öğrencinin bundan önce yatay geçiş yapmadığını gösteren bu belge hayatın bazı alanlarında öğrencilerin işine yarayabilir.

Farklı YÖK programlarında, okullarda yatay geçiş için başvuran öğrencilerden daha önce yatay geçiş işle geçiş yapmadığına dair belge istenebilir. Mesela ODTÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi üniversiteler bu belgeyi talep ediyorlar. Öğrenci yatay geçiş için başvurduğunda bu belgeyi de başvuracağı evraklar arasına koymalıdır.



Son Güncelleme: 26.08.2020 10:16
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