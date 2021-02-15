İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

YÖK başkanından yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK başkanı Yekta Saraç, milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren yüz yüze eğitim için önemli açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 12:08
YÖK başkanından yüz yüze eğitim açıklaması
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar gereği 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitimin başlaması kararından sonra üniversiteler içinde durumun ne olacağı merak ediliyordu.

Milyonlarca üniversite öğrencisi geçtiğimiz yıl Mart ayında ara verilen yüz yüze eğitime ne zaman döneceklerini merak ederken, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama YÖK başkanı Yekta Saraç'tan geldi.

BU HAFTA NETLEŞEBİLİR

Başkan Saraç, üniversitelerin yüz yüze eğitimiyle ilgili olarak, sağlık Bakanlığından görüş istediklerini ve bu görüşe istinaden üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunun bu hafta netleşebileceğini açıkladı.

Öte yandan YÖK geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığından görüş istemişti.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 12:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YÖKÜniversitelerde Yüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler için aşılama başlıyor
Öğretmenler için aşılama başlıyor
Köy okulları yüz yüze eğitime başladı
Köy okulları yüz yüze eğitime başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Bursluluk sınavı başvuru formu ve uygulama kılavuzu yayınladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Bursluluk sınavı başvuru formu ve uygulama kılavuzu yayınladı
Okullara kar tatili! Yüz yüze eğitime geçiş hangi illerde ertelendi?
Okullara kar tatili! Yüz yüze eğitime geçiş hangi illerde ertelendi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Online eğitim başlıyor. Öğrenciler online eğitime hazır mı?
Online eğitim başlıyor. Öğrenciler online eğitime hazır mı?

Popüler Haberler

Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?
Kellik sorunu için bitkisel çözümler ve sağlıklı saçlar için doğal yöntemler
EFT ücretleri ne kadar? Bankaların 2021 güncel EFT ücretleri
2020 Survivor Yarışmacıları kimler? Yarışmaya gitmesi kesinleşen isimler
GSS borçları silinecek mi? GSS borcu olanlar dikkat!
Prof. Dr. Tufan Gündüz kimdir? Tufan Gündüz nerelidir, kaç yaşındadır?
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Yurtta kar yağışı ne zamana kadar etkili olacak, ne zaman duracak?
Yeşilçam dizisi ne zaman, ve hangi kanalda başlayacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu izlendi mi? Dizi tutar mı? Uyanış Büyük Selçuklu dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Üç aylarda yapılacak ibadetler, tesbih, oruç ve duaları
Şampiyonlar ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor? Maç tarihleri belli oldu
CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı neden kapatıldı, açılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.