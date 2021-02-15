YÖK başkanından yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar gereği 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitimin başlaması kararından sonra üniversiteler içinde durumun ne olacağı merak ediliyordu.
Milyonlarca üniversite öğrencisi geçtiğimiz yıl Mart ayında ara verilen yüz yüze eğitime ne zaman döneceklerini merak ederken, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama YÖK başkanı Yekta Saraç'tan geldi.
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Öte yandan YÖK geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığından görüş istemişti.
Son Güncelleme: 15.02.2021 12:08