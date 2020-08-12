YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversitelerin açılmasına dair son açıklama! Üniversiteler Şubat'ta açılabilir!

Pandemi başlangıcı ile birlikte okullarda yüz yüze eğitimlere ara verilirken en büyük sıkıntıyı şehir değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencileri yaşadı. Okumak için gittikleri illerde düzenlerini kuran ancak pandemi nedeni ile evlerini veya yurtlarını bırakarak tüm eşyalarını toplayıp memleketlerine dönmek zorunda kalan üniversite öğrencileri YÖK Başkanı Yekta Saraç’a sık sık üniversitelerin açılması için söylemlerde bulunuyorlar.

MEB tarafından sıklıkla duyurulan ve çalışmaların devam ederek 31 Ağustos tarihinde okulların açılacağı söylemleri sonrasında pek çok öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak etmeye başladı.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Şubat söylentileri doğru mu?

2020 – 2021 eğitim öğretim yılında okulların ne zaman açılacağı konusu belirsizliğini halen koruyor. YÖK tarafından resmi bir açıklama yapılmazken öğrenciler YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın resmi Twitter hesabına sürekli mesajlar atıyor.

YÖK’ün üniversitelerin açılışı ile yaptığı son açıklamalar

Yüksek Öğretim Dergisi 17. Sayısında konu ile ilgili yazı yazan YÖK Başkanı Saraç pandemi sürecinin üniversite eğitimi üzerine etkilerini değerlendirdiği bir yazı yazdı.

Koronavirüsü insanlık trajedisi olarak değerlendiren Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" açıklamalarında bulundu.

‘Yeni dönem eğitim sisteminde bırakacağı etkileri net göremiyoruz’

Prof. Dr. Yekta Saraç açıklamalarında ‘Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil.’ Dedi. Devam eden açıklamalarında,

‘YÖK Başkanı olarak, verebileceğim en doğru ve sağlıklı bilgi, üniversitelerimizin bulundukları bölgelerin, şehirlerin coğrafi ve yerel özelliklerini de dikkate alarak Covid-19 krizinin dinamiklerinin devam etmesi halinde gelecek eğitim yılı için her türlü duruma karşı hazırlıklarını yapmakta olduklarıdır’ açıklamalarında bulunan Saraç okulların açılması durumu ile ilgili net konuşmadı.

‘Temennimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçiştir’

Yekta Saraç açıklamalarında, alınan kararlar bilim kurulu üyeleri ile her hafta tekrar tekrar tartışılıyor ve neticeye bağlanmaya çalışılıyor diyerek, "Henüz krizin gelecek eğitim yılı ile ilgili etkilerinin ne olacağını net olarak göremiyoruz.

Tabii ki dileğimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçebilmektir. Ancak Covid-19 sürecinde güncel verileri ve bilimsel çalışmaları takip ederek dünyanın pek çok ülkesinde, uzaktan eğitimin gelecek eğitim yılında da devam edebileceğini gözlemlemekteyiz" açıklamasını yaptı.

‘663 Bin 808 Ders uzaktan eğitimle verildi’

Salgında okulların yüz yüze eğitimden online eğitime geçirildiğini ve öğrencilere dönem derslerinin verildiğinin altını çizen Yekta Saraç,

‘Üniversitelerimizin fiziki olarak kapalı olduğu 11 Mart 2020 tarihinden bu yana, bahar döneminde yükseköğretim kurumlarında örgün olarak açılması gereken 736 bin 341 ders sayısı uzaktan eğitim ile 663 bin 808 olarak gerçekleşmiş, yani tüm derslerin yüzde 90,1´i uzaktan eğitim ile verilebilmiştir. Bu oran sosyal bilimlerde yüzde 91, fen bilimlerinde yüzde 78, mühendislik bilimlerinde yüzde 77, sağlık bilimlerinde ise yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında ve dünya ülkeleri ile kıyaslandığında, tüm yaşanan zorluklara rağmen bu oranlar bir başarıyı göstermektedir.’ Dedi.

Üniversitelerde 2020 – 2021 döneminde de uzakta eğitimlerin ağırlıkta olacağının altını çizen Yekta Saraç, ‘Ağır salgın dönemi, bu ciddi kriz, bu zor günler, dijital öğrenmenin en azından bir süre daha altenatif olmaktan daha da öte bir anlayış ile kullanılacağını bize göstermektedir. Dijital teknolojilerin neden olduğu bu değişimler, yükseköğretimde yeni mesleklerin de önünü açıyor. Nesnelerin inteneti, robot teknolojileri, dijital pazarlama, makine öğrenmesi gibi meslekler lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde yoğun ilgi görüyor.

Bu alandaki yeni teknolojilerin desteklenmesini, ağ yönetimi, siber güvenlik, canlı video eğitimleri ve bütün bu kavramlara entegre olmayı yükseköğretimde teşvik etmeye devam edeceğiz’ açıklaması ile sözlerini sonlandırdı.