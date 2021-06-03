YÖK Başkanı Saraç'tan

Mecliste, kadınlara uygulanan şiddetin nedenlerinin bütün yönleri ile araştırılıp alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile kurulan Meclis Araştırması Komisyonu bugün toplandı. Komisyona AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlık etti.

Komisyonda açıklama yapan, üniversitelerimizde cinsel taciz ile saldırılara karşı 31 adet destek birimlerinin mevcut olduğunu ve YÖK’ün üniversitedeki hocalara karşı soruşturma açabilme yetkisinin bulunmadığı belirtti. Ayrıca Saraç, "Ama ihraçlarla ilgili husus var ise ve eğer itiraz ederse ihraç edilen kişi YÖK'ün gündemine gelir" ifadesini kullandı.

Başkan Saraç sunumunda, 2014 yılından bu zamana dek altmış öğretim elemanıyla ilgili kadına taciz nedeniyle üniversiteden ihraç talebi olduğunu ve gelen taleplerin hepsine onay verdiklerini belirtti. Yalnızca sekiz kişinin ispatı olmayan sözlü tacizden dolayı alt ceza ile cezalandırıldıklarını belirten Başkan Saraç, "Ama YÖK olarak bakışımız şu; Cinsel taciz sübut bulmuş ise alt cezaya inmeden, geldiği gibi ihraç işlemlerini tamamlayacağız. Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği, hocalarına 'annelik, babalık yap, rehberlik yap' diye emanet ettiği kurumlar. Burada öğrencilerimize herhangi bir şekilde yan gözle bakılmasına bile tahammül edemeyiz" dedi ve bu yüzden üniversiteler ile yarıştıkları şimdilerde ise “kadın dostu üniversiteler” ile alakalı bir yarış başlatmak istediklerini açıkladı.