YÖK 2020-2021 Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak?

Mart ayında eğitimine ara verilen ve halen açılmayan üniversiteler ile ilgili araştırmalar mart ayından beri devam ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi okullarının ne zaman açılacağını merak ederken 255 gündür kapalı olan üniversiteleri ile ilgili YÖK Başkanından açıklamalar bekleniyor.

Son olarak kafe, restoran, bar gibi işletmelerin 31 Aralık tarihine kadar kapatılması ile ilgili araştırmalar devam ederken üniversitelerde uzaktan eğitimin daha ne kadar devam edeceği de araştırılmaya devam ediyor.

Üniversiteler 2020 – 2021 eğitim yılında uzaktan mı olacak?

Dünya çapında etkisini devam ettiren Covid-19 salgınında merkez olarak Avrupa kabul edilirken Türkiye’de ki yüksek vaka sayıları üniversitelerin açılması için engel teşkil ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde YÖK tarafından üniversitelerin açılması ve açılırsa ne gibi tedbirlerin alınacağı paylaşılırken kesin tarih verilmemişti.

YÖK’ten üniversitelere sınavlar ile ilgili uyarı

Konu ile alakalı en net açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaparken mümkün olan en kısa sürede üniversitelerin açılacağı açıklamaları yapılmıştı.

YÖK uzaktan eğitim ile devam eden süreçte üniversitelere yazı gönderirken kopya konularında hocaların daha dikkatli olmaları gerektiği ve bu süreçte kendi sınavlarına başkalarının girmesini sağlayan öğrencilere disiplin işlemi uygulanmasının zorunlu olduğu konusunda uyarı yapıldı.

Uzaktan eğitimi yıl sonuna kadar sürdürecek okullar hangileri?

Okullarda bu süreçte açıklamalarda bulunurken bazı üniversiteler yıl sonuna kadar uzaktan eğitimle devam edeceklerini açıklamaya başladı.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayabilmeleri için YÖK ve Sağlık Bakanlığının aldığı kararlar neticesinde tedbirler alınarak açılacak söylemleri sonrasında bazı okullar eğitimlerine yıl sonuna kadar online olarak devam etme kararı aldı.

Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler ise,