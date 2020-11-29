YÖK 2020-2021 Üniversiteler açılacak mı, eğitim öğretim yılı uzaktan mı tamamlanacak?

Mart ayında eğitime verilen aranın ardından daha üniversiteler yüz yüze eğitime başlamadı. Üniversitelerin uzaktan eğitime başlamasından bu yana birçok üniversite öğrencileri YÖK’ten gelecek kararı bekliyor. Birçok öğrencinin şehrinden ayrı bir üniversitede okuduğu göz önüne alınarak, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla üniversiteler açılmadı. Artan vakalar sonrasında yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran, ve diğer işletmelere kısıtlama getirildi. Alınan yeni tedbirler sonrasında üniversite öğrencileri 2020-2021 eğitim döneminin uzaktan eğitim olup olmayacağını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağını belirtmişti.

Üniversitelerde 2020-2021 Eğitim Yılı Tamamen Uzaktan Mı Olacak?

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde yaşanan vaka artışlarından sonra okullarda eğitim verilmesine yeniden ara verildi. Kapandığı günden bu yana henüz açılmayan üniversitelerin tüm dönem boyunca kapalı kalması gündeme geldi. Üniversitelerden bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. YÖK bundan önce yapmış olduğu açıklamada pandemi süreci içerisinde üniversitelerin yüz yüze eğitim verebilmesi için salgının yerel ve bölgesel seyrine göre çeşitli uygulamaların yapılması için kılavuz hazırlamıştı.

Bu konu hakkında en önemli açıklama Cumhurbaşkanından geldi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı en kısa zamanda, diğer eğitim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de eğitimlerin yüz yüze başlayacağını belirtmişti.

Üniversiteler Uzaktan Eğitime Devam Ediyor!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Sağlık Bakanlığı'ndan üniversitelerin eğitime başlaması için önerilerde bulunmasını istemişti. Bakanlığın cevabında 2020-2021 güz döneminde örgün eğitimin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital olarak yapılması önerilmişti. Üniversiteler bu tavsiyenin ardından uzaktan eğitim kararı aldıklarını duyurdu. Pandemi sırasında, değerlendirme prosedürleri (üniversitelerdeki ara sınav ve final sınavları gibi) ödev, proje ve çevrimiçi sınav olarak yapılacaktır. Uzaktan eğitimi kabul eden üniversiteler şunlardır;

İstanbul Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ondokuz Mayısıs Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi (Konya)