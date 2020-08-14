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YKS tercih işlemleri bu akşam 23:59'da sona erecek

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınav tercihleri bu gece 23:59'da sona eriyor.Adayların tercih işlemleri için son saatler başladı.

14 Ağustos 2020 Cuma 14:23
YKS tercih işlemleri bu akşam 23:59'da sona erecek
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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına giren adaylar için tercih işlemleri başlamıştı.Tercih işlemleri https://ais.osym.gov.tr adresindeki yönlendirmeler doğrultusunda bu gece saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.


Tercih işlemleri başvuru merkezleri yada e-posta yoluyla gönderimler kabul olmayacak.Tüm tercihler online sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

YKS sonuçlarının ağustos sonunda açıklanması bekleniyor.Kayıt tarihleri 31 Ağustos-4 Eylül arasında olacak.



Son Güncelleme: 14.08.2020 14:23
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Anahtar Kelimeler:
YksÖSYM
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