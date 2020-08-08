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YKS tercih için son gün ne zaman ? YKS tercih işlemi nasıl yapılır ? YKS tercih ekranı için tıklayın

Eğitim hayatına üniversitede devam etmek isteyen milyonlarca öğrenci için YKS sınav sonucunun açıklanmasından sonra YKS tercih süreci de başladı. Peki YKS tercih için son ne zaman ? YKS tercih işlemi nasıl yapılır ? YKS tercih ekranı için tıklayın..

08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:53
YKS tercih için son gün ne zaman ? YKS tercih işlemi nasıl yapılır ? YKS tercih ekranı için tıklayın
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Bu sene küresel çapta yaşanan korona virüs hastalığı gölgesinde yapılan YKS sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.YKS puanlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin heyecan ile beklediği YKS tercih süreci de başlamış oldu.

YKS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN ?


Milyonlarca öğrenci üniversitelerde eğitim alabilmek için 6 Ağustos - 14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapabilecekler

YKS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YKS sınav puanı belli olan öğrenciler ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına kendi kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ösym tarafından açıklanan kılavuzda ki kontenjan ve taban puanlar ışığında tercihleri yapabileceklerdir.

YKS tercih ekranı için tıklayın..



Son Güncelleme: 08.08.2020 14:53
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