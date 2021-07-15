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YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?

26 Haziran ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde milyonlarca öğrenci YKS sınavına girmişti. Sınav stresinden kurtulan öğrenciler bu defa tercih dönemi ve YKS sonuçları için heyecanlanmaktadır. Milyonlarca kişi üniversite hayalini kurmakta ve sevdiği hayal ettiği mesleği yapmak için çabalamaktadırlar. Gözler ÖSYM'de. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? YKS 2021 tercih dönemi ne zaman başlıyor? Merak ettiğiniz tüm soruların cevapları haberimizde yer almaktadır. İşte tüm ayrıntılar...

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:05
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
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YKS tercih dönemi ne zaman açıklanıyor?

2021 yılı YKS sınavı iki oturum olmak üzere haziran ayında yapıldı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavda sınav stresi atılmasının hemen ardından bu sefer YKS sonuçları merak uyandırmaya başladı. 

26 Haziran 2021 ÖSYM tarafından TYT sınavı gerçekleşti. 27 Haziran 2021 tarihinde ise AYT ve YDT sınavları gerçekleşmişti. ÖSYM’nin takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 yılında açıklanacak. Sınavların açıklanmasının hemen ardından milyonlarca kişiyi tercih maratonuna başlayacak. 

Milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını merakla bekleyip bir yandan da gelecekte ki mesleklerini seçmek için hangi üniversitede hangi bölümü okumak için kararsız kalmış durumda ve araştırmaktadırlar. Meslek seçiminde ailelerin de rolü çok önemlidir. 

Üniversite mezunu olduktan sonra hemen bir iş bulup çalışmak isteyen milyonlarca insan var. Sevdiği ve hayalindeki mesleği yapmak isteyen binlerce öğrenci var. Hepsi şimdiden meslek seçimi tercih için oldukça stresli.  


Son Güncelleme: 15.07.2021 18:05
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