YKS sınavı kaç dakikadır? 2021 YKS konuları soru ve süre bilgileri

Bu yıl yapılacak olan YKS için kafalarda birçok soru mevcut. İki gün boyunca devam edecek sınav takvimi bir netlik kazandı. ÖSYM’nin verdiği tüm bilgiler yazımızın devamında.

HANGİ TARİHLER ARASINDA?

2021 yılında gerçekleşecek olan YKS, Haziran’ın son haftasına dahil olan 26 ve 27 Haziran tarihlerinde yapılacaktır.

TYT sınavı 26’sında yapılacakken,

AYT ve YDT sınavlarının 27’sinde yapılacağı duyurular arasında verildi.

26 Haziran (C.TESİ) tarihinde yapılacak olan sınav,

sabah 10.15’de start verecek ve adayların tam olarak 135 dk’sı olacak.

27 Haziran (PAZAR) tarihinde yapılacak olan,

AYT

sınavı sabah 10.15 saatinde başlayacaktır. Adayların sınavlarını bitirmek için 180 dk’sı olacak.

YDT

sınavı öğlen 15.45 saatinde başlayacaktır. Adayların sınavlarını bitirmek için 120 dk’sı olacak.

Sınav soru ve konuları aşağıdaki gibidir;