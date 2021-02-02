YKS sınavı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanı Halis Aygün yaptığı duyuruda,26 Haziran 2021 ile 27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan YKS sınavının başvurusunu e-devlet şifresine sahip adaylar başvuru yerlerine gitmeden yapabilecekler. Yks sınav başvuruları 4 Şubatta başlayıp 2 Mart’a kadar süreceğini söyledi. Adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM mobil uygulamasından yapabilecekler. E-devlet şifresine sahip olmayan adaylar bulundukları yerdeki PTT şubelerinden alabilecekler. Diğer sınavlarda ki gibi Adayların Hes kodu alması gerekiyor.

Aygün yaptığı hatırlatmada,Tüm adayların ÖSYM intenet adresinden YKS sınav kılavuzunu incelemeleri gerekteğini söyledi.