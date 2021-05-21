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YKS öncesi uzmandan uyarı: İstedikleri bölüme göre soru çözülmeli

Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na artık haftalar kaldı. Uzmanlar, adayları istedikleri bölüme yetecek kadar soru çözmeleri konusunda uyardı.

21 Mayıs 2021 Cuma 18:57
YKS öncesi uzmandan uyarı: İstedikleri bölüme göre soru çözülmeli
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Üniversite adaylarının hayallerini gerçekleştirmesi yolunda ilk adım olan YKS yaklaşık 1 ay sonra gerçekleştirilecek. Zamanın az kalmasından dolayı kaynaklanan stres ve kaygı nedeniyle bazı öğrenciler çalışma düzenini bozabiliyor. Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh, Haziranın sonuna doğru yapılacak sınav arifesinde adaylara bazı tavsiyelerde bulundu. Zırıh, kişilerin bu dönemde yapacakları en iyi eylemin kendi belirledikleri bölümlere göre soru çözmek olduğunu ve son 1 ay boyunca çalışma saatlerinde ve çalışma saatlerinde artışa gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Tuğba Zırıh, soru çözümleri hakkında ise yanlış yapılmış bir sorunun doğru cevabının yanında bu cevaba nasıl ulaşıldığına da bakılması gerektiğini söyledi. Ders çalışmak dışında kendi hobilerine, arkadaşlarına ve en önemlisi aileleriyle vakit geçirmeleri sözlerine ekledi.

26-27 Haziran’da gerçekleştirilecek sınava yaklaşık 3 milyon aday katılacak.


Son Güncelleme: 21.05.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYksTuğba Zırıh
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