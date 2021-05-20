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YKS ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

Üniversiteye girmek isteyen adayların hazırlandığı YKS tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin düzenlediği bu üniversiteye geçiş sınavı tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki YKS ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:48
YKS ne zaman? Sınava kaç gün kaldı?
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Covid-19 salgını nedeni ile geçtiğimiz sene ÖSYM tarafından yürütülen sınavların birçoğu iptal edilip ileri tarihlere atılmıştı. Bu sene içinde ÖSYM’nin sınavlarına girecek olan adaylar böyle bir durumun söz konusu olup olmadığını merak ediyor. Yakın zamanda YKS’ye girecek öğrenciler sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyorlar. ÖSYM tarafından sınavın ertelenmesine ilişkin bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, sınava girecek öğrenciler için oturum tarihlerini açıkladı. İşte detaylar…

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15'te yapılacak. 135 dk sürecek.

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15'te yapılacak. 180 dk. sürecek.

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15.54'te yapılacak. 120 dk. sürecek.

 Sınav Haziran ayında yapılacak. Sınava giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde öğrenciler ÖSY Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
YksÖSYMÜniversite
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