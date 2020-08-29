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YKS kayıt tarihleri uzatıldı mı, Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor?

Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından gözler kayıtlara çevrilmişti. Bu süreçte YKS kayıtlarının ertelenmesi gündeme gelmesinin ardından öğrenciler YKS kayıt tarihleri uzatıldı mı, üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor sorularını araştırıyordu. YÖK’ten konuyla ilgili açıklama geldi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:04
YKS kayıt tarihleri uzatıldı mı, Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor?
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Yükseköğretim Kurumu YKS tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. YÖK’ten yapılan açıklamada üniversitelere giderek kayıt yaptıracak olan öğrencilerin sorun yaşamamaları adına YKS kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatıldığını duyurdu.

YKS üniversitelerin kayıt tarihi uzatıldı mı?

YÖK’ten yapılan açıklamada kayıtların 05 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar, e-kayıt yapacak olan öğrencilerin ise 6 Eylül 2020 saat 23:59’a kadar kayıtlarını yapmaları gerektiği bildirildi.



Son Güncelleme: 29.08.2020 00:04
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