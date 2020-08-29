YKS kayıt tarihleri uzatıldı mı, Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor?

YKS üniversitelerin kayıt tarihi uzatıldı mı?

Yükseköğretim Kurumutarihlerinin uzatıldığını açıkladı.’ten yapılan açıklamada üniversitelere giderekyaptıracak olan öğrencilerin sorun yaşamamaları adına YKS kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatıldığını duyurdu.

YÖK’ten yapılan açıklamada kayıtların 05 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar, e-kayıt yapacak olan öğrencilerin ise 6 Eylül 2020 saat 23:59’a kadar kayıtlarını yapmaları gerektiği bildirildi.