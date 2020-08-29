YKS kayıt tarihleri uzatıldı mı, Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor?

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:04
Yükseköğretim Kurumu YKS
tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. YÖK
’ten yapılan açıklamada üniversitelere giderek kayıt
yaptıracak olan öğrencilerin sorun yaşamamaları adına YKS kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatıldığını duyurdu.
YKS üniversitelerin kayıt tarihi uzatıldı mı?
YÖK’ten yapılan açıklamada kayıtların 05 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar, e-kayıt yapacak olan öğrencilerin ise 6 Eylül 2020 saat 23:59’a kadar kayıtlarını yapmaları gerektiği bildirildi.
Son Güncelleme: 29.08.2020 00:04
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