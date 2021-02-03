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YKS için HES kodu ne zaman alınmalı?

YKS'ye girecek olan vatandaşlarımız, HES kodunun gerekli olup olmadığını merak etmeye başladı. Yakın zamanda sınava girecek olan adaylar, sınav öncesinde HES kodlarının ne zaman alınması gerektiğini araştırmaya başladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:46
YKS için HES kodu ne zaman alınmalı?
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YKS sınavı için başvuru yarın başlayacak. Gündemde, 2021 YKS başvuru ücreti, tarihler, kılavuzlar, binlerce adayın gireceği sınav için HES kodu gereksinimleri gibi birçok ayrıntı yer alıyor. ÖSYM takvimine göre YKS sınavı Haziran ayında yapılacak. Şubat ayında başlayan başvurular HES kodu gerektirmektedir. İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün konuyla ilgili açıklaması ...

YKS başvuruları ne zaman?

2021 YKS başvuruları 4 Şubat gününde başlayacak ve 2 Mart gününde tamamlanacak. 

Nasıl başvuru yapılır?

Başvurular ÖSYM başvuru merkezlerinden veya şahsi olarak ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılacaktır. 

YKS için HES kodu gerekir mi? 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün konuyla ilgili

"Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor."

İfadelerini kullandı.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle girişlerini sisteme tanımlayacak ve kişilerin kayıtlarını gerçekleştirmelerinin ardından belirli başvuru ücreti ödemesi gerekecek. 

YKS başvurusu için HES kodu nasıl alınır?

Sınava başvuran adayların başvuru sürecinden önce HES kodunu almaları gerekmektedir. HES kodunu almanın üç yolu vardır. Bunu uygulama, SMS veya e-devlet yoluyla alabilirsiniz.

1. Hayat Eve Sığar uygulamasında "HES Kod İşlemleri" bölümüne girin. "HES Kodu Oluştur" düğmesini tıklayın. "Kod Kullanım Süresi " seçeneğini seçin ve kodunuzu oluşturun.

2. HES yazıp T.C. kimlik numarasını, TC seri numarasının son 4 hanesini ve aralarındaki paylaşım süresini (gün olarak) bırakın ve 2023'e SMS olarak gönderin. Önek: HES 123456789 3265 21 yazın ve 2023'e gönderin.

3. HES, kodu https://turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme  adresindeki e-devlet sisteminden alabilir.

HES kodunun geçerlilik tarihi, sınava başvuru gününde veya sonrasında olmalıdır. Adayların HES kodunu ÖSYM Aday İşlem Sisteminin (AİS) "Profilim" alanındaki "HES Kodu Bilgilerim" sayfasından kaydetmeleri lazımdır.

 

ÖSYM EKRANI

YKS kılavuzu yayımlandı mı?

Kılavuz başvurularının başlaması ile birlikte yayınlanacak. ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." İfadelerine yer verdi.  Kılavuz yayınlandığında aşağıda bulunan link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sınavı ne zaman 2021?

YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da düzenlenecek.

YKS kaydı nasıl yapılır (e-devlet)?

Yeni kimlik kartı ve e-devlet şifresi olan adaylar web sitesinde yer alan "e-devlet ile kayıt ol" bölümüne tıklayacaklardır. E-devlet şifresi ile kayıt olan adaylar, sistemdeki tüm işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. E-devlet kaydı için adayların PTT şubesinden şifre almaları gerekmektedir. Sisteme kayıt olduktan sonra "Yeni Başvuru" seçeneği ile başvuru sürecini başlatabileceklerdir. Adayın sistemdeki fotoğrafı değiştirmek için başvuru merkezine gitmesine gerek yoktur. Adayın kimliğindeki fotoğraflar, başka bir önlem alınmadan fotoğrafları otomatik olarak güncellemek için kullanılabilir.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:46
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YksHESKod
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