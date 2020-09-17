YKS ek yerleştirme başvuruları başladı

ÖSYM’den yüzbinlerce üniversite adayının beklediği açıklama geldi. YKS ek tercih başvuruları bugün itibariyle başladı. Adaylar 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirme açıklaması şöyle;

‘’2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.’’

‘’Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapacaklardır.’’

‘’Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır’’

Ek tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, tercih yapma hakkı elde ettikleri tablolardan en fazla 24 adet tercih yapabilecekler. Buna göre TYT puanı 150 ve üzerinde olan adaylar Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını; AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.

Ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Adayların ilk tercihlerinden ücret alınmamakla birlikte ek tercih ve diğer tercih işlemlerinde 20 TL ücret yatırılması gerekmektedir. Ek tercih ücretleri Akbank, Albaraka Türk Katılım, Finansbank, Kuveyttürk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası'ndan yatırılabilmektedir.