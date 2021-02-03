YKS 2021 sınav başvuru ücreti ne kadar? YKS ücreti ödemesi nasıl yapılır?

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat tarihinde başlayacak. Üniversite sınavına girecek olan adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunu baz alarak başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Başvuru süreci 2 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuru tarihi sona ermeden başvuru ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

2021 YKS için başvuru ücretinin ne kadar olduğu henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin yayınlayacağı başvuru kılavuzu ile ücrette belli olacak.

2020 yılında YKS’de her oturum için başvuru ücreti 70 TL olarak belirlenmişti. Başvuru tarihini kaçıran ve geç başvuru yapacak kişiler ise 105 TL ödeyerek başvurularını tamamladı.

YKS başvuru ücreti nasıl ödenir?

YKS başvuru ücretleri ÖSYM’nin resmi intenet sitesi ‘E-İŞLEMLER’de yer alan ‘Ödemeler’ alanından kredi kartı ya da banka kartı ile ödenmektedir. Ödemelerini bankaya giderek yapmak isteyen adaylar ise banka görevlisine T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirerek işlemlerini gerçekleştirebilirler. Adayların sınav ücretinin ödendiğine dair banka dekontunu saklamaları gerekmektedir. Ayrıca sınav ücreti bankaya gitmeden intenet bankacılığı ile de ödenebilmektedir.