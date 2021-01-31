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YKS 2021 başvuruları ne zaman, başvuru için ücret ne kadar? YKS (AYT, TYT, YDT) sınavlarına kaç gün kaldı?

Üniversite öğrencisi olmak isteyen kişiler YKS sınavına girmek zorundadır. YKS sınavının farklı oturumları bulunmaktadır. ÖSYM, 2021 yılının sınav takvimini yayınladı. Sınav tarihi ve başvuru ücretleri hakkında detaylar merak edilmektedir.

31 Ocak 2021 Pazar 20:26
YKS 2021 başvuruları ne zaman, başvuru için ücret ne kadar? YKS (AYT, TYT, YDT) sınavlarına kaç gün kaldı?
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ÖSYM, YKS 2021 başvuruları hakkında detayları açıkladı. Sınava kaç gün kaldığı merak edilmektedir.

Uzun süredir sınav hazırlığı yapan kişiler, üniversiteli olmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda sınav takvimi açıklandı.

Sınav başvurusu

Sınav başvurusu 4 Şubat-2 Mart arasında yapılacaktır.  Ücret hakkında açıklama bulunmamaktadır. Ancak geçen sene TYT/AYT/YDT her sınav için 70 TL idi.

Sınav ne zaman?

26-27 Haziran tarihinde olacaktır. 26 Haziran tarihinde TYT, AYT ve YDT 27 Haziran tarihinde olacaktır. Sınava 140 gün civarında süre kalmıştır.

Sınav isimleri

YKS açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. 3 farklı oturum olacaktır.

  1. TYT- Temel Yeterlilik Testi
  2. AYT- Alan Yeterlilik Testi
  3. YDT- Yabancı Dil Testi

Birinci oturum sınavına girmek zorunludur. Yeterli puana ulaşan kişiler diğer sınavlara girme hakkını elde eder.

Yapılan yeni düzenleme sonrası, 2 senelik bölümler TYT, 4 senelik bölümler ise AYT ile alım yapacak. 4 senelik dil bölümleri YDT sınavı sonrası alım yapıyor.



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
YksBaşvuru
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