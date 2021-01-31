YKS 2021 başvuruları ne zaman, başvuru için ücret ne kadar? YKS (AYT, TYT, YDT) sınavlarına kaç gün kaldı?

ÖSYM, YKS 2021 başvuruları hakkında detayları açıkladı. Sınava kaç gün kaldığı merak edilmektedir.
Uzun süredir sınav hazırlığı yapan kişiler, üniversiteli olmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda sınav takvimi açıklandı.
Sınav başvurusu
Sınav ne zaman?
26-27 Haziran tarihinde olacaktır. 26 Haziran tarihinde TYT, AYT ve YDT 27 Haziran tarihinde olacaktır. Sınava 140 gün civarında süre kalmıştır.
Sınav isimleri
YKS açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. 3 farklı oturum olacaktır.
- TYT- Temel Yeterlilik Testi
- AYT- Alan Yeterlilik Testi
- YDT- Yabancı Dil Testi
Birinci oturum sınavına girmek zorunludur. Yeterli puana ulaşan kişiler diğer sınavlara girme hakkını elde eder.
Yapılan yeni düzenleme sonrası, 2 senelik bölümler TYT, 4 senelik bölümler ise AYT ile alım yapacak. 4 senelik dil bölümleri YDT sınavı sonrası alım yapıyor.