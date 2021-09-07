2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercihleri geçen günlerde açıklandı. Milyonlarca öğrenci bu sonuçlarla beraber hangi üniversiteye gideceğini öğrendi. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler ek yerleştirmelere çevrildi. 140 barajı tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu öğrencilerin arama motorlarına en çok yazdığı sorulardan birisi olarak dikkat çekiyor.

YKS 140 Barajı Ek Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ek yerleştirmelerin tarihleri merak edilmeye başlandı. Bu tercihlerden kalan boş kontenjanların belirlenmesiyle beraber ek yerleştirme başvuruları da alınmaya başlayacak. Fakat 140 barajı için ek tercih döneminin farklı bir tarihte başlaması bekleniyor.



ÖSYM’nin bu konu hakkında resmi bir açıklaması bulunmuyor. 140 barajı ek tercih döneminin birinci ek tercih döneminin sona ermesiyle beraber başlayacağı tahmin ediliyor.