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YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde ilk yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla beraber dikkatler ek yerleştirmelere çevrildi. YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu öğrencilerin internet üzerinden en çok araştırdığı konuların başında geliyor. İşte ek tercihler hakkında son durum…

07 Eylül 2021 Salı 17:15
YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak?
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercihleri geçen günlerde açıklandı. Milyonlarca öğrenci bu sonuçlarla beraber hangi üniversiteye gideceğini öğrendi. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler ek yerleştirmelere çevrildi. 140 barajı tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu öğrencilerin arama motorlarına en çok yazdığı sorulardan birisi olarak dikkat çekiyor.

YKS 140 Barajı Ek Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ek yerleştirmelerin tarihleri merak edilmeye başlandı. Bu tercihlerden kalan boş kontenjanların belirlenmesiyle beraber ek yerleştirme başvuruları da alınmaya başlayacak. Fakat 140 barajı için ek tercih döneminin farklı bir tarihte başlaması bekleniyor.

ÖSYM’nin bu konu hakkında resmi bir açıklaması bulunmuyor. 140 barajı ek tercih döneminin birinci ek tercih döneminin sona ermesiyle beraber başlayacağı tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 07.09.2021 17:15
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EğitimÖSYMYKS 140 Barajı Ek Tercihleri Ne Zaman BaşlayacakYks
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