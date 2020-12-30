Yılbaşı günü 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı?

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim aktif bir şekilde devam etmektedir. Uzaktan eğitimle öğrenciler eğitim almaya devam ediyor. Yılbaşına sayılı saatle kala 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma günlerinde canlı ders, EBA, Zoom dersleri devam edecek mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. İlli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yayımlanan takvimle beraber öğrencilerin ders yapıp yapmayacakları belli oldu.

31 Aralık Perşembe günü EBA, canlı ders var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yayın akışına göre 31 Aralık Perşembe günü olan bütün dersler işlenecek. Perşembe gününün resmî tatil olmamasından dolayı bu gün içerisinde yer alan bütün dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

1 Ocak 2021 cuma günü ebatv, canlı ders var mı?

Pek çok kişi 1 Ocak gününde derslerin olup olmadığını araştırmaktadır. 1 Ocak günüyse resmi tatil olduğundan dolayı o gün canlı dersler yapılmayacaktır.