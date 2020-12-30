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Yılbaşı günü 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı?

Öğrenciler ve velilerde dahil olmak üzere 31 Aralık Perşembe günü ve 01 Ocak Cuma günleri olan derslerin işlenip işlenmeyeceğini merak etmeye başladı. Bu konu hakkında MEB tarafından gelen açıklamalar merak içerisinde araştırılmaya devam ediliyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:22
Yılbaşı günü 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı?
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Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim aktif bir şekilde devam etmektedir. Uzaktan eğitimle öğrenciler eğitim almaya devam ediyor. Yılbaşına sayılı saatle kala 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma günlerinde canlı ders, EBA, Zoom dersleri devam edecek mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. İlli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yayımlanan takvimle beraber öğrencilerin ders yapıp yapmayacakları belli oldu.

31 Aralık Perşembe günü EBA, canlı ders var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yayın akışına göre 31 Aralık Perşembe günü olan bütün dersler işlenecek. Perşembe gününün resmî tatil olmamasından dolayı bu gün içerisinde yer alan bütün dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

1 Ocak 2021 cuma günü ebatv, canlı ders var mı?

Pek çok kişi 1 Ocak gününde derslerin olup olmadığını araştırmaktadır. 1 Ocak günüyse resmi tatil olduğundan dolayı o gün canlı dersler yapılmayacaktır.

 

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 21:22
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Anahtar Kelimeler:
MebYılbaşıÖğrenciDers
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