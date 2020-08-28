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Yetenek kapısı nedir? 480 bin öğrenciye iş fırsatı doğdu!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı programı ile 480 bin öğrenciye iş fırsatı doğacak. Program çerçevesinde öğrenciler özel ve kamu kurumlarında staj hakkı kazanabilecek.

28 Ağustos 2020 Cuma 20:57
Yetenek kapısı nedir? 480 bin öğrenciye iş fırsatı doğdu!
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gençlere istihdam yaratıp, öğrenci, mezun ve işverenleri buluşturabilmek için kurulan Yetenek Kapısı platformunda yalnızca yurt içinden değil, dünya genelinden rekor düzeyde başvurular geldi. Yılbaşından bu yana Yetenek Kapısı bünyesinde 480 bin üniversite mezunu ile öğrenci kayıt yaptırmıştır.

Mevcut sistemden stajyer ile personel talebinde bulunan işveren sayısı 2 bin 552 oldu.

İş ve kariyer fırsatı sağlanacak


Yetenek Kapısı çerçevesinde Türkiye’de kariyer hizmetleri çerçevesinde kapasitenin geliştirilip üniversitelerin kariyer merkez hizmetlerinin yaygınlaştırılabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler ve mezunlar özgeçmişlerini yükledikleri profiller oluşturarak işverenlere doğrudan bilgi aktarabilmektedir. Gençler de işverenlerin kariyer olanakları, iş ve staj fırsatlarına sistemden erişim sağlayabiliyor.

Özel sektörde staj yapabilme olanağı

Pandemi sebebiyle staj olanağı bulma konusunda sorun yaşayan üniversite öğrencileri kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel sektörde staj yapabiliyor. Sektör genelindeki staj olanaklarının bütün üniversiteli gençlerin erişim sağlayabilmesi amaçlanırken, yenilikçi değerleme yöntemiyle kariyer fırsatlarına erişimde eşitlik desteklenmektedir. Stajyer havuzu çerçevesinde ulusal ve uluslararası firmalara ek olarak KOBİ ile start-up’ların yetenek açığı noktasında yaşadıkları problemler giderilmektedir.

Staj programı için başvuruda bulunan adaylar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Deeğrleme Dairesi Başkanlığı’ndan anlık performans ölçümü yapabilen sınav yöntemi yerine liseden lisans son sınıfa kadar sergilemiş oldukları performans ile yetkinliklerin artırılmasına dair çalışmalar ve elde edilen başarılar üzerinden değerlendirilecektir.

Proje ASEAN’da onaylandı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 2021 yılında kamu, özel sektör ve akademi camiasının insan kaynakları profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefleyen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nde kabul edilmiştir. Sınır sayıda projeler kabul eden ASEAN, diyalog ortaklığı seviyesine çıkabilme konusunda fayda sağlamayı hedeflemektedir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Yetenek KapısıCumhurbaşkanlığı Insan Kaynakları Ofisi
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