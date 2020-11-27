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Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak? 2020 Yerli Malı Haftası tarihi

Ülkemizde her yıl Aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası okullarda düzenlenen programlarla kutlanıyor. Aralık ayına sayılı günler kala vatandaşlar Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak, 2020 Yerli Malı Haftası tarihini araştırmaya başladı.

27 Kasım 2020 Cuma 00:28
Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak? 2020 Yerli Malı Haftası tarihi
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Türkiye’de her yıl Aralık ayında içerisinde Yerli Malı haftası kutlanıyor. Resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Mallar Haftası olarak kutlanan ve geleneksel hale gelmiş bu haftada tüm okullarda öğrenciler yerli malı haftasına özel programlar düzenliyor.


12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı haftası bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitimin online olarak devam etmesi sonucu kutlanamayacak.

Yerli Malı haftası ilk olarak 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde gündeme getirilmiş ve bu tarihlerde kutlanmasına karar verilmiştir. O dönemin Başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 yılında Meclis’te yaptığı konuşmada yerli mali ve tutumlu olma konularına vurgu yaparak Yerli Malı haftasının kutlanacağını duyurdu. 1946 yılından itibaren Yerli Malı haftası olarak kutlanan bu gün 1983 yılında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak isim değiştirmiştir.

Bu haftanın amacı ise yerli malı kullanımının arttırılması, korunması ve bilinçli bir tüketici toplumunun oluşmasını sağlamaktır.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:28
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Anahtar Kelimeler:
Yerli MalıTutumYatırım
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