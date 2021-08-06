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Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Mahmut Özer, okulların hangi tarihte açıklayacağını duyurdu. Ziya Selçuk'tan devraldığı görevin devir teslim töreninde konuşan yeni Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim Eylül ayında başlaması için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.

06 Ağustos 2021 Cuma 16:57
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
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Ziya Selçuk'un görevinden istifa etmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Milli Eğitim Bakanı olarak ataması yapılan Prof. Dr. Mahmut Özer, yapılan devir teslim töreni ile Ziya Selçuk'tan görevi teslim aldı. Gerçekleştirilen devir teslim töreninde bir konuşma yapan yeni Bakan Özer, okulların ne zaman açılacağı hakkında da bilgiler verdi.

Ziya Selçuk ile birlikte başladıkları projelere devam edeceklerini söyleyen Bakan Mahmut Özer, en temel amaçlarının bütün çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için fırsat eşitliği oluşturmak olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlü öğretmen kadrosuyla birlikte çok çalışacaklarını ve bu amaçlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Okulların Eylül ayında açılması için ellerinden geleni yapmak istediklerini vurgulayan Bakan Özer, ilk öncelik olarak gerekli önlemlerle okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamak olduğunu söyledi. Okulların açılabilmesi için de vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyeceklerini vurgulayan Bakan Özer, okulları kapalı tutmak gibi lükslerinin olmadığını söyledi.


Son Güncelleme: 06.08.2021 16:57
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