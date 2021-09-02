Yeni Eğitim-Öğretim dönemi başlıyor! İşte merak edilenler...

Uzun süredir etkisi altında olduğumuz koronavirüs, her şeyi etkilediği gibi eğitimi de etkisi altına almıştı. Neredeyse iki yıldır kapalı olan okulların, Milli eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla yeniden açılacağı duyuruldu. 6 Eylül 2021 tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 5 gün olacağı belirtilerek, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademlerde ve sınıf seviyelerinde başlayacağı söylendi. Planlanan yüz yüze eğitim ve koronavirüs salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve hali hazırda olan öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze eğitimde uyum haftası!

Uyum eğitimi yarın başlıyor. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin yarından itibaren okullarda yüz yüze yürütülecek uyum eğitimleri başlayacaktır. Bu eğitim 3 gün sürecektir. Aynı zamanda, bu yıl öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinde de değişikliklere gidildi. Seminerler, bugün itibariyle başlayıp, 3 Eylül’e kadar devam edecektir.

Türkiye’de görülen ilk koronavirüs vakasının ardından ülke genelinde eğitim; kimi zaman uzaktan, kimi zaman yüz yüze yürütülmüştür. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos tarihinde bakanlık görevini devralmasından sonra, okulların kapalı kalmamasını, tedbirler alınarak koronavirüs pandemisinden önceki gibi yüz yüze eğitimin artık başlaması gerektiğini söyledi. Bu açıklamasından sonra yüz yüze eğitim hazırlıkları ve planları neredeyse 2 yılın ardından ülke genelinde hız kazandı.

19 Ağustos’ta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamada, henüz aşı olmamış öğretmenlerin ve diğer personellerin haftada en az 2 kere PCR testi yaptırmalarını talep edeceklerini söyledi. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının da haftada 2 kere düzenli bir şekilde PCR testi yapmalarını talep edeceklerini de ekledi.

Koronavirüs salgını kapsamında hazırlanan önlemler rehberi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle eğitim ve öğretim yılı resmen başlayacak. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Bu durum içinde hazırlıklara başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” ile önlemler belirlendi. Rehberde, servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi birçok önlemin detaylıca anlatımı yer almaktadır.

10 soruda yüz yüze eğitim

1-

Türkiye genelinde eğitim alan tüm öğrenciler için yüz yüze eğitim ne zaman başlatılacak? Yüz yüze eğitim, tam zamanlı mı olacak?

Pandemiden önceki eğitim sisteminde okul öncesi ve 1.sınıf öğrencileri için nasıl uyum haftası gerçekleştiriliyorsa, bu sende tıpkı pandemi öncesi gibi bu öğrenci gruplarına 1 ve 3 Eylül arasında uyum haftası düzenlenecektir.

Tüm kademeler için okul başlama tarihi ise 6 Eylül olarak belirlenmiştir. Koronavirüs tedbirleriyle 6 Eylül günü başlayacak olan okullar, 5 gün ve tam zamanlı olacak. Ders saatleri azaltılmadan (40 dakika) ve mevcut programa uyum sağlanacak. Bu süreçte Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK’lar sadece 8 ve 12. sınıflarda uygulanacaktır.

2-

Okullarda Koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” adlı rehberde alınacak tüm önlemler detaylıca verildi. Bu kapsamda yüz yüze eğitim başladığında alınacak olan koronavirüs tedbirleri özetle şöyle olacak:

Öğretmenlerin, kantin çalışanlarının, eğitim personellerinin, servisçilerin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilecek.

Eğer, öğretmen ve okul çalışanlarından henüz aşı olmayan varsa haftada 2 kere PCR testi yapmaları istenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullara yeterli ayıda maske temin edilecek.

Ortak alanlarda maske atık kutuları bulundurulacak ve günlük olarak boşaltılması sağlanacak.

Herhangi bir öğrencinin ya da personelin hasta, temaslı ya da risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında gerçekleşecek veri entegrasyonuyla izlenip, yaşanacak herhangi bir durumda okullara bildirim gönderilecektir.

3-

Öğretmenlerin dışında öğrenci ve velilerin aşı durumları ve PCR testi sonuçları takip edilecek mi?

Öğrenciler için PCR testi zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat, aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarının haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Velilerinde yaptırmış oldukları PCR testi sonuçları kontrol edilmeyecek.

4-

Okul ders saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin sağlanmasında ve okulların temizliğinde kriterler neler olacak?

Tüm okullara gönderilmiş olan koronavirüs tedbirlerini içeren rehberde, okul bahçesin kalabalık gruplarının oluşmasının önlenmesi, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi ve teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda olması, ayrıca sınıfta öğrencilerin oturma düzenlerinin yüzlerinin aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Tüm bunların yanı sıra okulda yapılan rutin temizliğin sıklaştırılması ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm okul çalışanlarının el hijyenlerini sağlamaları adına ortak alanlara el antiseptiklerinin konulması ve su ve sabunla el yıkama olanakları sağlanacak.

5-

Yüz yüze eğitimde okullarda tıbbı maske kullanımında ve sınıfların havalandırılmasında nelere dikkat edilecek?

Alınan tedbirler doğrultusunda ve yayınlanan rehberde, okula gelen tüm öğretmen ve öğrencilerin maske ile geleceği ve okul saatleri boyunca maske kullanılmasının nasıl olacağına dair tüm bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda rehberde, derslerde doğal havalandırmaya vurgu yapılarak ders aralarında öğrencilerin açık alana çıkmaları sağlanacağını ve sınıfların en az 10 dakika boyunca havalandırılacağına da yer verildi.

6-

Okulların açılmasıyla birlikte kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar açılacak mı?

Okulların açılmasıyla beraber Türkiye genelinde okul ve kurumlarda koronavirüs tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar açılacak.

7-

Okulların açılmasında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri adına verilecek olan Bilgilendirme Formu taahhütname midir?

Verilecek olan bu Bilgilendirme Formu kesinlikle bir taahhütname değildir. Bu Bilgilendirme Formu veliler için Covid-19 süreçleri ile ilgili birtakım bilgiler içeren ve okul tarafından verilen bir metindir.

Söz konusu Bilgilendirme Formu’nda bir taahhüt bulunmuyor. Bu belge, velilerin okullar tarafından Kovid-19 süreçleri ile ilgili bilgilendirildiklerine dair bir metin.

8-

Mazereti olan öğrencilerin eğitimlerine ilişkin ne gibi önlemler alınacak?

Mazereti dolayısıyla yüz yüze katılamayacak olan öğrenciler eğitimlerine TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla devam edilecek. Resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ve kronik hastalıklar listesinde yer alan öğrencilerin, bu durumlarına ilişkin e-Nabız sisteminden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvuruda bulunurlarsa onlarında okullara gelebilmesi için il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

9-

Okula gelen veli ve ziyaretçilerin giriş çıkışlarında ne gibi önlemler alınacak?

Mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil gelen veliler ve ziyaretçilerin alınmamasına özen gösterilecektir. Sadece gerekli olan durumlarda içeriye alınacak olan velilerden ve ziyaretçilerden HES kodu istenecektir.

10-

Birinci Dönem ve Ara Tatillerle ilgili takvim belli oldu mu?

Bakanlığın açıklamış olduğu takvime göre okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil ise Kasım ayının 15’inde başlayıp 19 Kasım’da sona erecektir ve 1. dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

Yarı yıl tatili, 24 Ocak’ta başlayıp 4 Şubat’a kadar sürecektir. 2. dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacaktır. 2.dönemin ara tatili 11 Nisan’da başlayıp 15 Nisan’da sona erecek ve 2. dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

