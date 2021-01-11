YDS 2021 sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

2021 yılının ­gelmesine sayılı günler kala pek çok kişi Yabancı Dil sınavı olan YDS’nin 2021 tarihini araştırmaya başladı. Yabancı dil yeterlilik sınavı olan ve başarılı olanların yabancı dil biliyor olarak kabul edildiği YDS sınavı 2021 yılında hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor.

YDS sınavına kimler girebilir?

YDS sınavı girebilmek için doktora, doçent ve sanatta yeterlilik adayı olmak gerekmektedir.

Yüksek lisans programına girecek olan lisans mezunları bu sınava girebilmektedir.

Lisans programlarının son sınıfında veya bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler,

Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler kişiler bu sınava girebilmektedir.

2021 YDS sınavı ne zaman?

Şartlarını sağlayan kişiler YDS sınavına girebilir.

ÖSYM tarafından 2021 YDS sınavı tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken sınav takviminin açıklanacağı tarihte belirtilmedi. 2020 yılına göre çıkarımda bulunulduğunda ise 26 Eylül 2021 tarihi ve civarında YDS sınavının yapılabileceği düşünülüyor.