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YDS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?

2021 YDS sınavının geç başvuru tarihleri belli oldu. Birçok vatandaşın heyecanla beklediği sınavın geç başvuruları başladı. 16 Mart Salı günü itibariyle 2021 YDS sınavının geç başvuruları başladı. Sınavla alakalı daha detaylı bilgiyi ve sınav ücretini haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 17:58
YDS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?
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Her sene düzenlenmekte olan çoktan seçmeli YDS sınavının başvuru tarihleri çoktan geçti. 2021 YDS sınavının başvuru tarihlerini kaçıranlar geç başvuru tarihi beklemek zorunda kaldı. YDS’nin geç başvuru tarihleri açıklandı. Adaylar 16 Mart Salı günü itibariyle sınava geç başvuruda bulunabilecekler. Geç başvuru ücretinin ise ne kadar olduğu merak konusu oldu.

 

YDS’nin geç başvuru ücretleri belirlendi

18 Nisan tarihinde düzenlenecek olan YDS için geç başvurular açıldı. Normalde 145 TL olan sınavın geç başvuru ücretlendirmesinin %50 arttırılacağı dile getirildi. Sınav sonuçlarının 11 Mayısıs’ta açıklanması bekleniyor.

 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

YDS yılda toplam 3 kez olmak üzere İlkbahar, Sonbahar ve Kış’ın gerçekleşmektedir. Doçent olmak isteyenlerin, doktora elde etmek isteyenlerin ve sanatta yeterlilik adayı olanların girebileceği bu sınava aynı zamanda yüksek lisansa yerleşmek isteyen lisans mezunları da girebiliyor. Lisans eğitimlerinin son sınıfında olan öğrenciler de sınava başvurabilirler.

Bir kamu kurumunda çalışmakta olup yabancı dil bilgisi düzeylerinin ölçülmesini isteyen yurtdışında görev alacak olan vatandaşlar da sınava katılabilir. TUS ve DUS’ta şanslarını deneyecek olan adaylar da YDS’ye girebilirler.



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYDSYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
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