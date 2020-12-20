Yazılım Mühendisi nedir, ne iş yapar? Yazılım Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Yazılım Mühendisi Olmak İçin Ne Yapılmalıdır? Yazılım Mühendisleri Nerelerde Çalışır?

Yazılım mühendisi olmak isteyen kişiler neler yapmalıdır? Yazılım mühendisleri hangi iş gruplarında çalışabilir? Yazılım mühendisleri ne yapar? Yazılım mühendisi olmak isteyen kişiler hangi özellikleri barındırmalıdır? Yazılım mühendislerinin mesai saatleri nasıldır?

Son dönemlerde özellikle bazı meslekler kişilerin çok daha merak ettiği ve ilgi duyduğu bir duruma geldi. Özellikle hızla gelişen teknoloji vatandaşlarda yazılım konusunda merak oluşturdu. Yazılım mühendisleri kimlerdir, nasıl bir iş yaparlar, nasıl çalışırlar soruları araştırılır hale geldi. Yazılım mühendisliği ile merak edilen soruları sizler için araştırdık...

Yazılım Mühendisliği Nedir?

Teknoloji çağında olduğumuz için hayatımız teknolojik aletlerle çevrilmiş durumdadır. Tüm bu aletlerin istenilen şekilde çalışmasını sağlayan yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımları yazan, aletlerin istediğimiz şekilde çalışması için programlayan ve uygulamaya koyan kişiler yazılım mühendisleridir.

Yazılım Mühendisi Olmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Bu meslekte çalışmak isteyen kişiler öncelikle üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmalıdırlar. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ya da benzeri bir mühendislik bölümü yazılım mühendisi olmak isteyen kişiler için doğru tercih olacaktır.

Mezun olmak, mesleğe direkt başlamak için yeterli olmayabilir. Özellikle özel sektörde bu mesleği icra etmek isteyen adayları bekleyen bir süreç vardır. Bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamak için iş ilanlarını takip etmek ve ilanlarda istenen özelliklere göre kendinizi geliştirmek size büyük ölçüde artı sağlar.

Kamuda yazılım mühendisi olmak bir nebze daha kolay gibi görünse de KPSS’ye gürüp yeterli bir puan almanız gerekmektedir. Yeterli puanı alabilirseniz açılacak kadroları takip etmeli, başvuru yapmalı ve atanmayı beklemelisiniz.

Yazılım Mühendislerinin Vazifeleri, Yazılım Mühendisleri Ne İş Yapar?

Genel anlamda yazılım mühendisleri cihazların teknoloji ile uyumlu çalışmaları için kod yazarlar. Görevleri şu şekilde sıralanabilir;

En başta programların yazılımını yapmak ve bunları test etmek

İşverenin istekleri doğrultusunda tasarımlar yapmak

Yazılan yazılımın bir sorunu olmadığını kontrol edip gelecekteki sorunlar için teknik destek vermek

Alt birimlerinde çalışan kişilerin yönetimini sağlamak

Yazılım Mühendislerinin Mesai Saatleri Nasıldır?

Yazılım mühendisleri freelance ya da ofislerde çalışmaktadırlar. Masa başı bir iş olması insanların bu alana yönelmesinde önemli rol oynamaktadır.

Gelişen teknolojiyle beraber yazılım konusunda iş alanların hızla artması da bir başka önemli nedendir. Çalışma olanakları gayet fazla olan bu alanda kendini iyi geliştirmiş bir birey her anlamda tatmin olarak bu mesleği icra edebilir.Yazılım mühendisleri kamuda haftada 40 saat çalışmaktadırlar. Özel şirketlerde de haftanın altı günü ortalama 9-10 saat çalışmaktadırlar.