Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2021 Yaz tatili tarihi belli oldu mu?

Uzaktan eğitime devam edilen 2020 – 2021 yılı eğitim öğretim yılında yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başta öğrenciler olmak üzere veliler ve vatandaşlar eğitim öğretim yılının ne zaman biteceği ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 15 Şubat tarihinde ki 2 hafta olarak belirlenen tatillerin 3 haftaya çıkarıldığı açıklanmıştı. Okulun uzaması ile ilgili planın halen görüşüldüğünün altını çizen Bakan Selçuk MEB’e bağlı okullarda seminerler dahil 2 Temmuz tarihinde okulların biteceği açıklandı.

Kaneler ne zaman verilecek?

MEB sınavları ne zaman yapılacak?

Kanelerin verilme tarihi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, lise ve ortaokullarda nisan ayının sonu ile kane notlarının tamamlanması bekleniyor denildi. liselerin daha kane almadığını hatırlatan Bakan Selçuk, geçmişte alınan kararların vakanın seyri ve gidişatına göre değişiklik gösterdiğini vakanın seyri değişirse yeni kararlar almakta çekinmeyeceklerini belirtti. Bakan Selçuk, kanelerin verilmesinde yaşanacak 1 – 2 haftalık gecikmenin bir sorun oluşturmayacağı dile getirdi.

MEB sınavlar ile ilgili açıklamaları yazılı olarak paylaşırken 1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021 arasında işlenen konuları kapsayacak sınavların 3 Mayısıs 2021’de uygulanacağı açıklandı. Tam kapanma sonrasında sınav tarihlerinde değişiklik yapılacağı belirtilirken sınavlar 18 Mayısıs sonrasında uygulanacak.

3 Mayısıs 2021 tarihinde uygulanması planlanan sınavlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ve Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul sınavlar ile ilgili düşüncelerinin ertelenmesi gerektiği olduğunu açıkladı.