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Yatay geçiş nasıl ve ne zaman yapılmaktadır?

Yatay Geçiş Şartları Neler? Yatay Geçiş Nasıl Yapılır? Yatay Geçiş Ne Zaman Yapılır? Eşdeğer Diploma Programı Ne Demek? Öğrencilerin Üniversite, bölüm değiştirmek için başvurduğu Yatay geçiş Programı ayrıntılarıyla haberimizde.

06 Eylül 2020 Pazar 15:20
Yatay geçiş nasıl ve ne zaman yapılmaktadır?
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Eşdeğer derece programı, fakülte değiştirmek isteyen öğrencilerin bilmesi gereken önemli bir noktadır. Hatta bu programın lisans programlarına geçiş için ilk kriter ve ön koşul olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, program üniversite içinde veya arasında geçiş yapmak isteyen tüm öğrenciler için geçerlidir.

Öğrenciler üniversite eğitimine başladıktan sonra, bölümlerini veya okullarını değiştirmek isteyebilirler. Çünkü birçok kişi üniversiteyi seçerken hayalini kurduğu bölüme giremeyebilir. Veya tercih ettikleri bölümde eğitim almaya başladıklarında, aslında başka bir kariyer yapmak istediklerine karar verebilirler. Bu durumlara cevaben YÖK, yatay geçiş kursu uygulamıştır. Belirli koşulları sağlayan öğrenciler, bölümlerini veya okullarını değiştirebilirler. Peki bu işlemler nasıl gerçekleştirilir? Öğrencilerden hangi koşullar aranmaktadır? Sizler için hazırladığımız bu yazıda birçok konudaki tüm konularla ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz. Öncelikle bu yazıda ele alacağımız konuları kısaca gözden geçirelim:

  • Eşdeğer diploma programı ne demek?

  • Üniversite yatay geçiş nedir?

  • Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş nasıl yapılır?

  • Yatay geçiş şartları nelerdir?

  • Yatay geçiş ne zaman yapılır?

Şimdi bu konuların detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle, üniversite transfer prosedürleri ve koşulları ile ilgili tüm soruları öğreneceksiniz. Öncelikle eşdeğer derece derslerinden bahsedelim.

Eşdeğer Diploma Programı Ne Demek?

Üniversite transferiyle doğrudan ilgili olan bu ifadeyi neyin tanımladığını bulmak önemlidir. Çünkü eşdeğer diploma dersleri arasında geçiş yapmak mümkündür. Bu nedenle bu kavramı dikkatlice anlamak gerekir.

Eşdeğer diploma programı; yükseköğretim kurumlarında aynı seviyedeki eğitim derslerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Eşdeğer diploma programı, aynı içeriğin %80'ine sahip bir kolej veya lisans bölümü içerir. Bu nedenle programın birbirine benzeyen kısımlara referans verdiği söylenebilir. Eşdeğer diploma derslerinin detayları ilgili yüksek öğretim kurumları ve üniversiteler tarafından belirlenir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler bu bölümler arasında geçiş yapabilirler. Eşdeğer diploma derslerinin detaylarını öğrendik. Şimdi yatay geçiş konusunu daha detaylı inceleyelim.

Yatay Geçiş Ne Demek?

Yatay geçiş, bir öğrencinin başka bir yüksek öğrenim kurumuna veya başka bir yüksek öğretim kurumuna kabul edildiği bir yüksek öğrenim kurumundan transfer edilmesidir. Bu nedenle daha doğrusu şunu söyleyebiliriz:

  • Öğrenci, okuduğu bölümden memnun değilse aynı üniversitenin başka bir bölümüne yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.
  • Öğrenciler üniversite değiştirmek isterlerse, başka bir okulda aynı bölümü okumak için yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
  • Öğrenci gerekli koşulları sağlıyorsa, lisans yatay geçiş ile üniversite ve bölüm değiştirebilir.

Lisans geçişi konusunu kabaca ele aldık ama biraz daha konuşalım. Bu öğeleri tek tek kontrol edelim.

Aynı Üniversitede Farklı Bölüme Geçiş


Bu aynı zamanda dahili dersler arasında bir lisans geçişi olarak da tanımlanır. Uygun öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumun eşdeğer diploma programında yer alan diğer bölümlere geçiş yapabilirler. Öneğin; işletme okuyan öğrenciler aynı okulun iktisat bölümüne geçiş yapabilirler.

Aynı Bölümde Farklı Üniversiteye Geçiş

Öğrenciler herhangi bir nedenle okul değiştirmek isteyebilirler. Bu aşamada, uygun öğrenciler transfer ve okul değiştirmek için başvurabilirler. Öneğin ODTÜ'de inşaat mühendisliği okuyan öğrenciler İTÜ inşaat mühendisliğine geçiş yapabilirler.

Hem Bölüm Hem de Üniversite Değiştirme

Geçiş yapmak, öğrencilere kurslarını ve okullarını değiştirme fırsatı da verir. Tabii ki, bu seçeneğin gereksinimleri daha zordur. Ancak bu imkânsız değil. Bu program sayesinde öğrenciler tekrar üniversite sınavına girmeden bölümlerini ve okullarını değiştirebilirler.

Şimdi transferin nasıl yapılacağını görelim.

Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Yatay geçiş başvurusu için 4 önemli kriter vardır:

  • Öğrencinin not ortalaması
  • Merkezi yerleştirme puanı
  • Geçiş yapmak istenilen bölümle ortak olan derslerdeki başarı
  • Öğrencinin genel okul başarısı

Bu standartlar, yerleşik komiteler tarafından incelenir ve öğrencilerin aktarılıp aktarılamayacağına karar verir.

Yatay Geçiş Şartları Neler?

  • Lisans geçişleri için öğrencilerin en az 1 akademik yılı başarıyla tamamlamaları gerekir. Hazırlık çalışmaları dahil değildir. Başka bir deyişle, transfer ilk yılın sonunda yapılabilir. Son sınıf öğrencileri yatay geçiş için başvuramazlar.
  • Önlisans programlarında öğrenim görenler birinci yarıyıl bittikten sonra yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Son zamanlarda yatay transfer yapılmamaktadır.
  • Yatay geçiş için gerekli not ortalaması üniversite senatoları tarafından belirlenir. Genel olarak minimum ortalama 3,00 - 3,50 gereklidir.

Yatay Geçiş Ne Zaman Yapılır?

Yatay geçiş hem yarıyıllar arasında hem de yıl sonunda yapılabilir. Ama burada yine üniversite senatoları devreye giriyor. Genellikle her üniversite yılda en az bir kez yatay geçiş başvurusu açar. Ancak bazı okullar dönemler arasında geçiş kabul etmemektedir.

Dönemler arası geçiş kontenjanları ve duyurular genellikle Ocak ayında yapılır. Yıl sonunda, ilanlar genellikle Temmuz ayında açılır.



Son Güncelleme: 06.09.2020 15:20
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Anahtar Kelimeler:
Yatay GeçişÜniversite
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