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VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Yükseköğrenim VGM bursu geri ödemeli mi? VGM bursu alan öğrenci kyk kredisi alabilir mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının başlaması ile birlikte bursların geri ödemeli olup olmadığı da başvurucular tarafından merak edilenler arasında yer aldı. VGM burslarından her sene binlerce öğrenci 8 ay boyunca düzenli olarak faydalanıyor...

15 Ekim 2020 Perşembe 20:40
VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Yükseköğrenim VGM bursu geri ödemeli mi? VGM bursu alan öğrenci kyk kredisi alabilir mi?
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her sene belirli sayıda öğrenci için verilen bursların başvuruları başladı. VGM’den burs almak isteyen öğrenciler bursun miktarını ve ne kadar süre boyunca verileceğini araştırmaya başladılar.

VGM Bursu Geri Ödemeli midir?


VGM tarafından verilen burslar geri ödemesiz bir şekilde verilmektedir. Her ay 300 TL olarak verilmektedir. Üniversite öğrencileri için burs başvuruları 15 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında toplanacak. Bursu almaya hak kazanan öğrenciler 8 ay süresince düzenli bir şekilde bursu alabilecekler.

VGM Bursu Alan KYK Alabilir mi?

VGM tarafından verilen yükseköğrenim bursları, KYK burs başvurularının açıklanması sonrasında duyurulmaktadır. Buna göre öğrencilerin KYK bursunu almaya hak kazanmaları halinde VGM tarafından burs başvurusu iptal edilmektedir. KYK alamayan öğrenciler için VGM burs başvuruları değerlendirilmeye alınmaktadır.  



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:40
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KYKVakıflar Genel MüdürlüğüVGMBursKarşılıksız Burs
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