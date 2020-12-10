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VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM burs sonuçları hakkında bilgi

Her yıl üniversite öğrencilerinin başvurduğu KYK bursu açıklandı. KYK bursunun açıklanmasıyla bu sefer gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursuna çevrildi. VGM bursunun açıklanmasını bekleyen öğrenciler, bursun açıklanma tarihini merakla bekliyorlar.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:37
VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM burs sonuçları hakkında bilgi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvurusunun açıklanmasının ardından, üniversite öğrencisine burs veren başka bir kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) bursu öğrencilerin ilgi odağı oldu. Bursun açıklanma tarihi ise KYK bursunun açıklanmasının ardından belli olacak.

 

Öğrencilerin başvuruları, kurumun resmi sitesinde gösterilecek. Kazanan öğrenciler burs hakkındaki bilgileri de yine kurumun resmi sitesinden erişebilecek.

 

Bursun başvuruları KYK bursundan sonra açıklansa da net bir tarih hala verilmedi. Kurum hala başvurularının değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı.

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:37
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Anahtar Kelimeler:
Kyk BursuVGMBursÜniversiteÖğrenci
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