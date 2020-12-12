İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu için geri sayım başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, binlerce öğrenci bu kez Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs sonuçlarını beklemekte. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde..

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:47
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu için geri sayım başladı
Takip Et:

Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, binlerce öğrenci bu kez VGM burs sonuçlarını beklemekte. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde..

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye’de öğrenim gören yükseköğrenim  ve ortaöğrenim öğrencileri için karşılıksız burs veriyor. Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler eğer ön lisans veya lisans programlarından birinde ise Ekim ayından Mayısıs ayına, ortaöğrenim öğrencileri ise yine Ekim ayından Haziran ayına kadar burs alacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

15-30 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan yükseköğretim öğrencileri, sonuçların ne zaman belli olacağını merak ediyor. Ancak net tarih belli değil.  Başvuruların Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün burs sonuçlarının açıklanmasının ardından işleme konulacağı açıklanmıştı.

Resmi sonuçların ne zaman açıklanacağı kesinleşmemekle birlikte, 2019 yılının burs başvuruları 30 Ekim’de bitmiş ve 2 Ocak’ta açıklanmıştı. Tahmini olarak, 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının 2021’in Ocak ayının başlarında açıklanabileceği öngörülüyor.

VGM Yükseköğretim öğrencilerine ne kadar burs verecek?

VGM’nin ortaöğretim seviyesinde öğrenciler için aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencileri için 300 TL, yabancı uyruklu olup Türkiye’de yükseköğretim kurumlarından herhangi birinde öğrenim gören öğrenciler için ise 600 TL vermesi bekleniyor.

Ortaöğretim bursu alma şartları nelerdir?

Eğer öğrencinin kardeşi VGM’nin bursundan alıyorsa , öğrenci yine aynı kurumdan muhtaç aylığından yararlanıyorsa, kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim desteği ve bursu alıyorsa bu bursu alamaz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciler ve MEB’e bağlı anaokullarında okuyan öğrenciler de bu burstan yaranlanamaz.

Eğer öğrenci burs almaya hak kazanmış fakat özel okula ya da örgün öğretimden açık öğretim programına ve liselerine geçerse aldığı bursu kesilir.

VGM bursu alan öğrenciler KYK bursu alabilir mi?

KYK bursu onaylanmış bir öğrenci VGM bursundan yararlanamaz. Bu durumda VGM burs başvuruşu iptal olur. 



Son Güncelleme: 12.12.2020 15:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VGMBurs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meslek öğretmenlerinin şeflik ücretleri ile ilgili olarak resmi yazı
Meslek öğretmenlerinin şeflik ücretleri ile ilgili olarak resmi yazı
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı

Popüler Haberler

Kime ne zaman aşı yapılacak? Koronavirüs aşı takvimi belli oldu mu?
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2020 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
Masterchef Junior başvuru formu ve whatsapp hattı
Kodlu adres sistemi nedir? Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor
18 yaş altı gençlere kredi kartı veren bankalar
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
A101 Huawei band 4 özellikleri ve kullanıcı yorumları
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
Hangi şehrin plaka kodu kaç? Türkiye illeri plaka listesi
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2020
Instagram hesabı kalıcı olarak silme işlemleri
SGK 75 lira asgari ücret desteğinden kimler faydalanabilir?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
Mayıs 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri belli oldu mu?
Altın zengini ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?
Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu
Türk Telekomu nereye şikayet edebilirim? E-posta ile Türk Telekom’da şikayet kaydı
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin hayatı!
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 12 Aralık 2020 Cumartesi
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
İddaa programı içerisinde günün en çok oynanan iddaa maçları ve bahisleri 12 Aralık 2020 Cumartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.