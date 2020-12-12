VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu için geri sayım başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, binlerce öğrenci bu kez VGM burs sonuçlarını beklemekte. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde..

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye’de öğrenim gören yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencileri için karşılıksız burs veriyor. Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler eğer ön lisans veya lisans programlarından birinde ise Ekim ayından Mayısıs ayına, ortaöğrenim öğrencileri ise yine Ekim ayından Haziran ayına kadar burs alacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

15-30 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan yükseköğretim öğrencileri, sonuçların ne zaman belli olacağını merak ediyor. Ancak net tarih belli değil. Başvuruların Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün burs sonuçlarının açıklanmasının ardından işleme konulacağı açıklanmıştı.

Resmi sonuçların ne zaman açıklanacağı kesinleşmemekle birlikte, 2019 yılının burs başvuruları 30 Ekim’de bitmiş ve 2 Ocak’ta açıklanmıştı. Tahmini olarak, 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının 2021’in Ocak ayının başlarında açıklanabileceği öngörülüyor.

VGM Yükseköğretim öğrencilerine ne kadar burs verecek?

VGM’nin ortaöğretim seviyesinde öğrenciler için aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencileri için 300 TL, yabancı uyruklu olup Türkiye’de yükseköğretim kurumlarından herhangi birinde öğrenim gören öğrenciler için ise 600 TL vermesi bekleniyor.

Ortaöğretim bursu alma şartları nelerdir?

Eğer öğrencinin kardeşi VGM’nin bursundan alıyorsa , öğrenci yine aynı kurumdan muhtaç aylığından yararlanıyorsa, kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim desteği ve bursu alıyorsa bu bursu alamaz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciler ve MEB’e bağlı anaokullarında okuyan öğrenciler de bu burstan yaranlanamaz.

Eğer öğrenci burs almaya hak kazanmış fakat özel okula ya da örgün öğretimden açık öğretim programına ve liselerine geçerse aldığı bursu kesilir.

VGM bursu alan öğrenciler KYK bursu alabilir mi?

KYK bursu onaylanmış bir öğrenci VGM bursundan yararlanamaz. Bu durumda VGM burs başvuruşu iptal olur.