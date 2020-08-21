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VGM burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru nasıl yapılır, şartları neler ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere burs ödemeleri yapılmaktadır. Bu süreçte adayların merak ettiği ''2020 VGM bursu ne kadar, başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?'' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik.

21 Ağustos 2020 Cuma 17:42
VGM burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru nasıl yapılır, şartları neler ?
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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları www.vgm.gov.tr adresinden tamamlanabiliyor. VGM burs başvurularını yapabilmek için kurumun belirlemiş olduğu koşulları sağlamanız gerekmektedir. Burslar eğitim – öğretim dönemi başlamadan önce başlatılır ve başvuru sahibi öğrenciler belirlenmektedir. VGM burs başvurularında takip edilecek adımlar ve temel özellikleri detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarının özellikleri nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu burs programları bir eğitim yılını kapsıyor. Burs programları çerçevesinde ödenekler daha sonra iade edilmez ve ödemeler talep edilmez. Karşılıksız yapılan VGM ödemeleri yalnızca başarılı üniversite öğrencileri tarafından kullanılabiliyor. VGM burs işlemi kurum resmi web sayfasından takip edilerek sonlandırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonluğunda VGM; ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenim gören adaylara burs programları hazırlanıyor.

VGM burs başvuru şartları nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu burs ödemelerinden yararlanabilmek için başvuru şartlarının sağlanması gerekmektedir. Buna göre burs programlarından;

Yalnızca T.C. vatandaşı öğrenciler,

Örgün öğretim programındaki adaylar,

Yıllık not ortalaması 2.5 üstü olan öğrenciler,

Aylık geliri olmayan ve maddi olanaksızlık yaşayan ailelerin öğrencileri faydalanabilmektedir.

VGM burs başvurularında gereken belgeler nelerdir?

VGM burs işlemlerinde gereken evraklar;


Öğrenci kimlik belgesi fotokopisi,

Eğitim – öğretim görülen fakülteye ait öğrenci belgesi,

Okul not ortalaması ve üst sınıfa geçildiği görülen dokümanlar,

Öğrenci başarı transkript öneği,

Aile geliri ve aile mal varlığını gösteren mülkiyet ve gelir belgesi,

Hane halkı ikametgâh kaydı,

Hane halkı kimlik belgesi fotokopisi olmaktadır.

VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

VGM burs başvurularında gereken işlemler resmi web sayfasından yapılıyor. VGM burs başvuruları https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/2019-2020-egitim-donemi-burs-basvurulari adresinden yapılabilmektedir.

Burs başvurularında gereken bilgilerin doldurulmasını müteakip VGM şubelerine gerekli belgeler iletilebiliyor. Evrakların alınması ve burs başvurularının tamamlanmasıyla birlikte VGM incelemeleri başlatır. Eğitim hayatında başarılı ve burs ihtiyacı duyan öğrenciler VGM Genel Müdürlüğü bursundan yararlanabiliyor.



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:42
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