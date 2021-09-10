VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 yılı vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu yapacak olanlar için hala kesin bir tarih verilmedi.

Burs başvurusu nasıl yapılır?

Ortaöğrenim ve yükseköğrenim okuyanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları, kurumun web sitesi (http://www.vgm.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır. Her eğitim yılının başında, hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim için Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen tarihler arasında burs başvuruları alınır. Başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağı Genel Müdürlüğün intenet site sitesi olan http://www.vgm.gov.tradresinden en az 15 gün önce başlama tarihi duyurulur. Başvuru sonuçlarına ise yine aynı site üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgisayar, tablet veya akıllı cep telefonu üzerinden yapabilirsiniz. Fakat, tabletlerde ve akıllı telefonlarda işletim sistemlerinin sürümlerinden kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle başvurularınızı bilgisayar üzerinden yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Burs başvurularınızı bilgisayar üzerinden, Intenet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak kolayca ve hiçbir sorun yaşamadan rahatça yapabilirsiniz.

Burslar nasıl ödenir?

Burs alma hakkı olan öğrenciler burslarını, okullarının bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından alırlar. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, Vakıf Katılım Bankası’ndan kendi adlarına açılmış banka hesap numaralarının olduğu banka dekontunu ve gerekli evrakları burslarını yatıracak olan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne iletmelidir. Öğrencinin bulunduğu bölgede Vakıf Katılım Bankası Şubesi olmaması durumunda Ziraat Bankası Şube'sinden de hesap açma işlemi gerçekleştirilebilir.

İlgili bankalardan hesap açan öğrenciler, kamu ortak ATM’leri üzerinden burslarını çekebilir.

Burs alan öğrencilerin ücretleri, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından, her ayın 10’una kadar banka hesaplarına yatırılır.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olan 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine http://www.vgm.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.