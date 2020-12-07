VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim senesinde yükseköğretim öğrencilerine verilecek olan bursların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaöğretim kapsamında sağlanacak olan bursların sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de yükseköğretim öğrencileri tarafından burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Üniversite öğrencileri VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını intenet üzerinde araştırıyorlar.

VGM Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçların açıklanması 2021’e sarkabilir

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan bursların sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan’nün burs sonuçlarını açıklaması ardından belli olacak. VGM burs başvuru sonuçları kurumun resmi intenet adresi üzerinden bildirilecek ve öğrencilerin sonuçlarını ilgili sorgulama adresinden öğrenmeleri mümkün olacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek olan burs sonuçları ardından belirlenecek VGM burs sonuçlarının açıklanmasının 2021 senesine sarkabileceği ifade ediliyor. Ancak KYK tarafından yakın bir dönem içinde sonuçların açıklanması halinde VGM burs sonuçları da 2020 sona ermeden belli olacaktır.