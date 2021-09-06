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VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak, VGM başvurusu nasıl yapılır araştırılıyor. Detaylar haberimizde.

06 Eylül 2021 Pazartesi 22:31
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs verilmektedir. VGM bursları 2021-2022 öğretim yılında da verilmeye devam edecek. Öğrenciler başvuru tarihleri açıklandığında başvurularını gerçekleştirebilir, başvuru şartlarına uygun olan öğrenciler burs alma hakkı kazanabilirler.

VGM bursu başvuru tarihleri

Vakıfları Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı eğitim bursu için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri başladığında VGM resmi sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM bursu için başvuru tarihleri açıklandıktan sonra öğrenciler vgm.gov.tr adresine girerek başvurularını yapabilirler. Hem eğitim yardımı hem de yükseköğrenim burs başvuruları bu adres üzerinden online olarak yapılmaktadır.

VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılında;

Ortaöğretim öğrencilerine aylık 75 TL,

Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 TL,

Türkiye’deki yükseköğrenim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL burs vermektedir.

VGM yükseköğrenim bursundan kimler yararlanamaz?

VGM tarafından yükseköğrenim bursu alamayacak öğrenciler şunlardır;

Bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan ya da düzenli gelire sahip öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

Kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrencilere,

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanırken başarısız olması nedeniyle bursu kesilen öğrencilere burs verilmemektedir.

KYK bursu alanlar VGM bursu alabilir mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursundan yararlanamamaktadır. Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları KYK burs sonuçlarından daha sonra açıklanmaktadır. Öğrenciler her iki burs için de başvuruda bulunabilir ancak KYK bursu alanların VGM bursu alma hakkı bulunmamaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi alan öğrenciler, VGM'nin bursundan faydalanabilmektedir.


Son Güncelleme: 06.09.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
Vgm BursuYükseköğrenim BursuVakıflar Genel Müdürlüğü
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