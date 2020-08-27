Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Öğrencilere Verilir? Burs Şartları Nelerdir?

Vehbi Koç Vakfı her sene eğitim gören öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Üniversite öğrencilerine ekonomik olarak destek olmak amacıyla verilen burslar için herhangi bir geri ödeme alınmamaktadır. Bu vakıf tarafından verilen burs desteği yalnızca bölümlerinde başarı sağlayan öğrencileri kapsamaktadır.
Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Üniversite Öğrencilerine Verilir?
Vehbi Koç Vakfı’nın verdiği burs desteği belirlenen bazı üniversitelerin öğrencilerine verilmektedir. Vakfın burs desteği verdiği üniversiteler şunlardır:
- Akdeniz Üniversitesi
- Boğaziçi Üniversitesi
- İstanbul Üniversitesi
- Marmara Üniversitesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi
- Fırat Üniversitesi
- Harran Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- Gaziantep Üniversitesi
- Mersin Üniversitesi
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Van 100. Yıl Üniversitesi
- Uludağ Üniversitesi
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
- Konya Selçuk Üniversitesi
- On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Öğrencilere Verilir?
Vehbi Koç Vakfı’nın bursları belirlenen devlet üniversitelerinde yükseköğrenim gören başarılı öğrencilere verilmektedir. Ayrıca burslar sadece Türk vatandaşı olan öğrencilere verilmektedir. Burslar için öğrencilerin eğitimlerine devam ediyor olması ve gelirlerinin düşük olması gerekmektedir. Burs için öğrencilerin hergangi bir disiplin cezasına çarptırılmaması ve başarı puanının en az 60 olması gerekmektedir. Ayrıca not ortalamasının da 2,50’den yukarıda olması gerekmektedir.
Vehbi Koç Vakfı Burs Şartları Nelerdir?
Öğrencilerin okula kayıtlarının devam etmesi ve okul dondurma gibi durumlarından olmaması gerekir. Okulunu donduran öğrencilerin bursları kesilmektedir. Ayrıca diğer vakıf veya kurumlardan maddi destek alınmaması gerekmektedir.
Vehbi Koç Vakfı Burs Başvurusu
Vehbi Koç Vakfı bursuna başvuru yapmak için öncelikle https://www.vkv.org.tr/tr/burslar/universite-burslari-75 adresine giriş yapmak gerekir. Açılan ekran üzerinden burs duyuruları yapılmaktadır. Burs ekranın açılmasının ardından gereken belgelerin ve başvuru formunun doldurulması gerekir. Başvuruları alınan öğrencilere olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılmaktadır.