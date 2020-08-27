Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Öğrencilere Verilir? Burs Şartları Nelerdir?

Vehbi Koç Vakfı her sene eğitim gören öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Üniversite öğrencilerine ekonomik olarak destek olmak amacıyla verilen burslar için herhangi bir geri ödeme alınmamaktadır. Bu vakıf tarafından verilen burs desteği yalnızca bölümlerinde başarı sağlayan öğrencileri kapsamaktadır.

Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Üniversite Öğrencilerine Verilir?

Vehbi Koç Vakfı’nın verdiği burs desteği belirlenen bazı üniversitelerin öğrencilerine verilmektedir. Vakfın burs desteği verdiği üniversiteler şunlardır:

Akdeniz Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Van 100. Yıl Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Konya Selçuk Üniversitesi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Öğrencilere Verilir?

Vehbi Koç Vakfı’nın bursları belirlenen devlet üniversitelerinde yükseköğrenim gören başarılı öğrencilere verilmektedir. Ayrıca burslar sadece Türk vatandaşı olan öğrencilere verilmektedir. Burslar için öğrencilerin eğitimlerine devam ediyor olması ve gelirlerinin düşük olması gerekmektedir. Burs için öğrencilerin hergangi bir disiplin cezasına çarptırılmaması ve başarı puanının en az 60 olması gerekmektedir. Ayrıca not ortalamasının da 2,50’den yukarıda olması gerekmektedir.

Vehbi Koç Vakfı Burs Şartları Nelerdir?

Öğrencilerin burs alabilmesi için not ortalamalarının en az 2,50 olması ve geçmiş dönemdeki derslerden başarısız olunmaması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin disiplin cezası almaması ve diğer eğitim dönemine geçiş yapılması şarttır.

Öğrencilerin okula kayıtlarının devam etmesi ve okul dondurma gibi durumlarından olmaması gerekir. Okulunu donduran öğrencilerin bursları kesilmektedir. Ayrıca diğer vakıf veya kurumlardan maddi destek alınmaması gerekmektedir.

Vehbi Koç Vakfı Burs Başvurusu

Vehbi Koç Vakfı bursuna başvuru yapmak için öncelikle https://www.vkv.org.tr/tr/burslar/universite-burslari-75 adresine giriş yapmak gerekir. Açılan ekran üzerinden burs duyuruları yapılmaktadır. Burs ekranın açılmasının ardından gereken belgelerin ve başvuru formunun doldurulması gerekir. Başvuruları alınan öğrencilere olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılmaktadır.