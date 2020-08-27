İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Öğrencilere Verilir? Burs Şartları Nelerdir?

Vehbi Koç Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs desteklerine 2020 yılında da devam ediliyor. Vakıftan burs almak isteyen öğrencilerin başvuru şartlarını ve bursun ne kadar olduğunu merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:30
Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Öğrencilere Verilir? Burs Şartları Nelerdir?
Takip Et:

Vehbi Koç Vakfı her sene eğitim gören öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Üniversite öğrencilerine ekonomik olarak destek olmak amacıyla verilen burslar için herhangi bir geri ödeme alınmamaktadır. Bu vakıf tarafından verilen burs desteği yalnızca bölümlerinde başarı sağlayan öğrencileri kapsamaktadır.

Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Üniversite Öğrencilerine Verilir?

Vehbi Koç Vakfı’nın verdiği burs desteği belirlenen bazı üniversitelerin öğrencilerine verilmektedir. Vakfın burs desteği verdiği üniversiteler şunlardır:

  • Akdeniz Üniversitesi
  • Boğaziçi Üniversitesi
  • İstanbul Üniversitesi
  • Marmara Üniversitesi
  • Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Fırat Üniversitesi
  • Harran Üniversitesi
  • Atatürk Üniversitesi
  • Gaziantep Üniversitesi
  • Mersin Üniversitesi
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • Van 100. Yıl Üniversitesi
  • Uludağ Üniversitesi
  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Konya Selçuk Üniversitesi
  • On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Vehbi Koç Vakfı Bursu Hangi Öğrencilere Verilir?

Vehbi Koç Vakfı’nın bursları belirlenen devlet üniversitelerinde yükseköğrenim gören başarılı öğrencilere verilmektedir. Ayrıca burslar sadece Türk vatandaşı olan öğrencilere verilmektedir. Burslar için öğrencilerin eğitimlerine devam ediyor olması ve gelirlerinin düşük olması gerekmektedir. Burs için öğrencilerin hergangi bir disiplin cezasına çarptırılmaması ve başarı puanının en az 60 olması gerekmektedir. Ayrıca not ortalamasının da 2,50’den yukarıda olması gerekmektedir.

Vehbi Koç Vakfı Burs Şartları Nelerdir?


Öğrencilerin burs alabilmesi için not ortalamalarının en az 2,50 olması ve geçmiş dönemdeki derslerden başarısız olunmaması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin disiplin cezası almaması ve diğer eğitim dönemine geçiş yapılması şarttır.

Öğrencilerin okula kayıtlarının devam etmesi ve okul dondurma gibi durumlarından olmaması gerekir. Okulunu donduran öğrencilerin bursları kesilmektedir. Ayrıca diğer vakıf veya kurumlardan maddi destek alınmaması gerekmektedir.

Vehbi Koç Vakfı Burs Başvurusu

Vehbi Koç Vakfı bursuna başvuru yapmak için öncelikle https://www.vkv.org.tr/tr/burslar/universite-burslari-75 adresine giriş yapmak gerekir. Açılan ekran üzerinden burs duyuruları yapılmaktadır. Burs ekranın açılmasının ardından gereken belgelerin ve başvuru formunun doldurulması gerekir. Başvuruları alınan öğrencilere olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:30
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama

Popüler Haberler

Şekerbank tarım küçükbaş besicilik ve süt hayvancılığı kredisi kampanyaları 2020
Ağız yaraları neden olur? Ağız yaraları için bitkisel çözümler
Konaklama Vergisi nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?
Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Ne Gerekiyor? 2020 Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları
2020 AÖL 2. dönem soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuç takvimi belli oldu
2020 Yılı LGS Sonucu Adrese Dayalı Liseler Hangileri? Veli Tercihli Kayıt Sistemi Nedir? Adrese Dayalı Kayıt Nasıl Gerçekleştiriliyor?
2020-2021 Yılı Lise Kayıt İşlemleri Tarihi Ne Zaman? Lise Kayıtları Başlama Tarihi Belli Oldu!
2020 ehliyet sınavı hangi tarihlerde yapılacak? Teorik ve uygulamalı ehliyet sınavı takvimi açıklandı
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri - Anadolu Liselerinin 2020 yılı güncel puan tablosu belli oldu
Özel okul ve Kolej fiyatları 2019-2020 Güncel listesi
Esra Erol'da Hülya Hüsniye Çimen kimdir, nerelidir?
Dolar neden yükseliyor, ne zaman düşmeye başlar? Dolar 7 TL oldu mu?
Hacamat nedir? Hacamat yapmak sağlıklı mıdır? Hacamat ne zamanlar yapılmalıdır?
Günlük Burç Yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi Hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Star TV Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak? Güvercin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Payitaht Abdülhamid sezon finalinde neler oldu? Payitaht Abdülhamid son bölümde yaşananlar
Star TV'nin yeni yapımı Call My Agent uyarlaması Menajerimi Ara dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
2020 Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı yapacak mı? Başvuru şartları neler?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Sezon Finali Özeti!
Öğretmen Dizisi Yeni Sezon Yayın Tarihi! 5. Bölüm Ne Zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.