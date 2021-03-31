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Valilik duyurdu! Kütahya'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kütahya'da yüz yüze eğitime devam eden bir ortaokulda öğretmen ve öğrencilerde koronavirüs vakalarına rastlanılması sonucu yüz yüze eğitime ara verildi.

31 Mart 2021 Çarşamba 22:02
Valilik duyurdu! Kütahya'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
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Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda yerinde karar uygulamasıyla yüz yüze eğitimler Valiliklerin uygun gördüğü okullarda devam ederken, vaka sayılarının arttığı okullarda ise yüz yüze eğitime ara haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak yüz yüze eğitime ara haberi bir okul için Kütahya Valiliğinden geldi.

Valilik kentte 2 Mart tarihi itibariyle başlayan normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime devam eden bir ortaokulda öğretmen ve öğrencilerde korona virüs vakaların tespit edilince okuldaki yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan ülke genelinde Milli eğitim bakanlığı tarafından alınan karar gereğince düşük ve orta riskli illerimizde tüm kademelerde yüz yüze eğitim seyreltilmiş olarak devam ederken, riskli ve yüksek riskli illerimizde ilkokul, ortaokul 8 ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime, diğer kademeler ise uzaktan eğitime devam ediyor. Fakar yerinde karar uygulamasıyla İl Valilikleri bazı okullarda yada kent genelinde yüz yüze eğitim ara yada devam kararları alabiliyor.



Son Güncelleme: 31.03.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaYüz Yüze Eğitim
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