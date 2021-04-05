Valilik açıkladı! 4 okulda yüz yüze eğitime ara

Normalleşme kapsamında başlayan yüz yüze eğitime ara haberleri gün gün gelmeye devam ediyor.

Aşamalı olarak başlayan normalleşme ile birlikte yerinde karar uygulamasına geçilmiş ve iller risk gruplarına göre sınıflandırılmıştı.

İl Valilikleri de şehirlerinde görülen vaka durumlarına göre tüm okullarda yada vakaların görüldüğü okullarda yüz yüze eğitimlere ara verme kararları veriyor.

Bu kapsamda Kastamonu Valiliği yapmış olduğu açıklamada merkezde bulunan ve yüz yüze eğitime devam eden Behiye Barut Anaokulunda yüz yüze eğitime ara kararı verirken, aynı şekilde İnebolu Kaymakamlığında şehirde yüz yüze eğitime devam eden 3 okulda 10 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yüz yüze eğitimlere ara verilen bu 4 okulda 12 Nisan tarihine kadar tüm eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim olarak devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan Bakanlığın almış olduğu karar gereği riskli ve çok yüksek riskli illerde ilkokulların tümü, ortaokul 8.sınıf ve Lise 12.sınıf öğrencileri seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitimlere okularında devam ederken, diğer kademeler tam zamanlı olarak uzaktan eğitime devam ediyor.