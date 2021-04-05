İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...

Valilik açıkladı! 4 okulda yüz yüze eğitime ara

Kastamonu Valiliği yapmış olduğu açıklamada kent merkezinde ve İnebolu İlçesinde artan vakalar sebebiyle 4 okulda uzaktan eğitime geçildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:50
Valilik açıkladı! 4 okulda yüz yüze eğitime ara
Takip Et:

Normalleşme kapsamında başlayan yüz yüze eğitime ara haberleri gün gün gelmeye devam ediyor.

Aşamalı olarak başlayan normalleşme ile birlikte yerinde karar uygulamasına geçilmiş ve iller risk gruplarına göre sınıflandırılmıştı.

İl Valilikleri de şehirlerinde görülen vaka durumlarına göre tüm okullarda yada vakaların görüldüğü okullarda yüz yüze eğitimlere ara verme kararları veriyor.

Bu kapsamda Kastamonu Valiliği yapmış olduğu açıklamada merkezde bulunan ve yüz yüze eğitime devam eden Behiye Barut Anaokulunda  yüz yüze eğitime ara kararı verirken, aynı şekilde İnebolu Kaymakamlığında şehirde yüz yüze eğitime devam eden 3 okulda 10 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yüz yüze eğitimlere ara verilen bu 4 okulda 12 Nisan tarihine kadar tüm eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim olarak devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan Bakanlığın almış olduğu karar gereği riskli ve çok yüksek riskli illerde ilkokulların tümü, ortaokul 8.sınıf ve Lise 12.sınıf öğrencileri seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitimlere okularında devam ederken, diğer kademeler tam zamanlı olarak uzaktan eğitime devam ediyor.



Son Güncelleme: 05.04.2021 13:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüz EğitimVaka Sayılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılıyor, puanlar kaç yıl geçerli?
MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılıyor, puanlar kaç yıl geçerli?
MSÜ sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanır? MSÜ 2021 soru cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
MSÜ sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanır? MSÜ 2021 soru cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
MSÜ 2021 sınavına kaç kişi girdi?
MSÜ 2021 sınavına kaç kişi girdi?
2021 MSÜ sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
2021 MSÜ sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri
KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri
KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

Popüler Haberler

5 Nisan Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, Kanal 7 yayın akışı
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Bugün kimin maçı var? TV 5 Nisan 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Rüyada et görmek anlamı ve yorumu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Fox TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Zuhal Topal’la Sofrada başvuru şartları ve başvuru formu
Show TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? Taha Baran Özbek
Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır? 2021 yılı Kimler kurumlar vergisi ödemek zorundadır?
Son Yaz dizisi Fatih karakteri kimdir? Emre Karayel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
Hayvan genetiği koruması için devlet tarafından verilen destekler nelerdir? 2021
Kulüp konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Esnek çalışma sistemi nasıl olur? Kamuda hangi kurumlar esnek çalışmaya geçecek?
SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.