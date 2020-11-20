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Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçları duyuruldu!

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 9 ay boyunca düzenli olarak verilecek olan ortaöğrenim burslarını almaya hangi öğrencilerin hak kazandığı belli oldu. Sonuçlar VGM resmi internet adresindeki sorgulama ekranından görüntülenebiliyor...

20 Kasım 2020 Cuma 22:19
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçları duyuruldu!
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Geçtiğimiz dönem içinde vereceği burslar için başvuruları alan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda alınan burs başvurularına yönelik sonuçların belli olduğu bildirildi.

VGM Ortaöğrenim burs sonuçları duyuruldu


Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim döneminde 9 ay boyunca (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran) 75,00 TL eğitim yardımı yapılacağı ifade edildi.

Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden VGM burs sonuçları sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM kapsamında yükseköğrenim öğrencilerine verilecek olan burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. VGM yükseköğrenim burs sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce sağlanacak olan bursların sonuçlarının açıklanması sonrasında belli olacaktır.



Son Güncelleme: 20.11.2020 22:19
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Anahtar Kelimeler:
Vakıflar Genel MüdürlüğüVGMBursOrtaöğrenimYükseköğrenim
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