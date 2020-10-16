Vakıflar Genel Müdürlüğü geri ödemesiz öğrenci burs başvuruları nasıl yapılır? VGM burs başvuruları başladı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs başvuruları 15 Ekim Perşembe günü itibariyle başladı. VGM tarafından verilen burs başvuruları 30 Ekim’de son bulacak. Öğrenciler burs başvurularını resmi intenet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru formunun doldurulması sonrasında alınan başvurularda hak kazanan öğrencilere 30 Ekim’den sonra burs ödenmeye başlanacak.

VGM Burs Başvuruları Ne Zaman?

VGM Bursları Ne Kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 15 Ekim Perşembe günü başladı. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek. Öğrenciler başvurularını https://burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=YO adresinden yapabilecek.

VGM tarafından ortaöğretim öğrencilerine 75 TL, üniversite öğrencilerine aylık 300 TL, yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL burs verilecek.

VGM’den Kimler Burs Alamaz?

VGM burslarından devamlı olarak çalışan ve asgari ücret düzeyinde gelire sahip öğrenciler yararlanamaz. Ayrıca polis akademisi öğrencilerine, okullarında ek sürede eğitim görenlere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, muhtaç aylığı alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmemektedir.