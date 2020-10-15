Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020 yılı burs başvuruları başladı! VGM burs başvuru formu adresi ve başvuru şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre 2020-2021 akademik yılında üniversite öğrencileri için burs başvuruları başladı. Burs başvurusu yapacak olan kişiler için aranan başvuru koşulları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. VGM tarafından sağlanan bursun öncelik olarak kimlere verileceği, bursun hangi tarih aralığında kaç TL olarak verileceği duyuruldu.

Üniversite Öğrencilerine Burs Verilecek.

VGM resmi duyurusu şu şekilde:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim ve Yüksek Öğrenim Bursu öncelikle anne ve / veya babası vefat eden ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilere öncelik vermektedir. Orta öğretim bursları vakıf tarafından yönetilmekte, yüksek öğretim bursları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çıkardığı "Yüksek Öğretim Bursları Yönetmeliği" nin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Bölge müdürlüklerinin sorumluluğu altında il ve bölge müdürlüğünün iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Burs başvurusunun sorunsuz ve doğru yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Önceki eğitim döneminde insanlar, Vakfın Genel İdare Bursu ile ilgili yalan haberlerin sosyal medyada ve intenette yayınlandığını, başvuruların alınması adına kişisel verilerin toplanması için sahte sayfa ve hesapların paylaşıldığını keşfetti. Bu nedenle bu yalan haberlere, sayfalara ve hesaplara saygı gösterilmemeli, www.vgm.gov.tr ​​adresinden Genel İdare'nin çeşitli duyuru ve burs başvuru işlemleri takip edilmelidir.

Uygulamanın en sağlıklı ve en basit şekilde bilgisayar üzerinden tamamlandığı unutulmamalıdır. Cep telefonlarından ya da tabletlerden kaynaklanan problemlerden dolayı uygulamada problemlerle karşılaşabilirsiniz ve cihazın işletim sistemi güncel değildir.

Uygulamanın doğru ve kolay olması için başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu okumalısınız. Uygulama kılavuzuna uygulama giriş ekranından erişebilirsiniz.

Başvuru formunda beyan edilen bilgilerin ilgili kamu kurumu tarafından doğruluk kontrolü başvurunuzu değerlendirecektir. Açıklanan bilgilerin yanlış, yanlış veya yanlış olması durumunda başvurunuz iptal edileceği için vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Başvuru süresi boyunca başvuru formuna tekrar tekrar girerek, başvuru formunuzda açıklanan bilgileri güncelleyebilir / değiştirebilirsiniz.

Öğrencinin medeni durumu, başvuru değerlendirmesindeki puanı etkileyeceğinden, başvuran ve medeni durumu başvuru tarihinin son gününe değiştirilen / değişecek olan öğrencilerin başvuru süresince başvuru formundaki bilgileri yeni durumlarına göre güncellemeleri gerekmektedir. Başvuru değerlendirmesi, başvuru tarihinin son günündeki öğrenci durumuna göre yapılacaktır.

Son başvuru tarihi dolduktan sonra, bölge müdürlüğü başvurunuzu değerlendirmek için belge talep edebilir. Bu nedenle uygulamada beyan edilen iletişim bilgilerinin (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve mevcut olması gerekmektedir. Belgeler gerekliyse, belirtilen süre içinde bölge konseyine sunulmalıdır. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilecektir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Birliği (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf Genel Kurulu Yüksek Öğretim Bursu açıklandı. KYK burslarına hak kazanan öğrencilerin Vakıf Genel Kurulu'ndan yüksek öğrenim bursları başvuruları iptal edilecektir. Eğitim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin burs başvurularını değerlendirilir.

Üniversitelilere Burs Başvurusu Başladı

Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre burs başvurusu 15 Ekim'de başlayacak ve başvuru 30 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

Başvurunun adımları aşağıdaki gibidir:

https://burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=YO

Bağlantıyı kopyalayın ve yeni bir sekmede açın. Aşağıdaki ekran görünecektir:

Bu ekranda, talep edilen tüm bilgileri girmelisiniz. Kimliğiniz eski bir kimlik ise, lütfen "Seri Numarası" bölümündeki "Kimlik" bölümünü kontrol edin. Ardından kimlik üzerindeki fotoğrafın altında yazılı olan seri numarasını girin.

Kimliğiniz yeniyse lütfen T.C. Kimlik Kartı düğmesine tıklayın ve kimlik üzerindeki seri numarasını yazın. Ardından, onay bölümünü ve ardından Ben robot değilim düğmesini tıklayın. Son olarak, Girişe tıklayın.

Ardından, bilginizi girmek için bir ekran göreceksiniz. Buraya üniversitede okumakta olan kişinin aile bireylerini "KARDEŞ Ekle" bölümüne yazın ve diğer bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

Ne Kadar Burs Verilecek?

Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs ve Haziran VGM'den öğrenciler 300 TL ücretsiz burs alacak. Burs 9 ay süreyle verilecek.

Kimlere Burs Verilecek?

Derecelendirme aşağıdaki tabloya göre yapılacak ve burslar buna göre verilecektir: