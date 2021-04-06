Vakalar artınca o ilimizde uzaktan eğitime geçildi

Eskişehir Valiliği kent genelinde normalleşme kapsamında devam eden yüz yüze eğitim ile ilgili olarak yeni karar geldi.

Valilik yerinde karar uygulaması kapsamında artan koronavirüs vakaları karşısında özel geresinimli öğrencilerin sınıfları, ortaokul ve lise son sınıf kademelerinde okuyan öğrencile dışındaki tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini tüm eğitim ve öğretim faaaliyetlerinin uzaktan eğitim olarak devam edeceğini duyurdu.

Ayrıca Valilik tarafından yapılan açıklamada koronavirüs vakalarının yayılmasının önüne geçebilmek ve hastalığı kontrol altına almak için parki mesire alanı vb gibi yerlerde yoğunlukların oluşmaması için kısıtlamaların yoğun bir şekilde denetleneceği ifade edildi.

Öte yandan artan vakalar sebebiyle bir çok İl Valiliği ve İlçe Kaymakamlıkları okul bazında yüz yüze eğitime ara kararları vermeye devam ediyor.