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Vakalar artınca o ilimizde uzaktan eğitime geçildi

Eskişehir Valiliği yerine karar uygulaması kapsamında vaka sayıları artınca Özel gereksinimli öğrenciler, ortaokul 8. ve lise 12.sınıflar dışındaki tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

06 Nisan 2021 Salı 00:07
Vakalar artınca o ilimizde uzaktan eğitime geçildi
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Eskişehir Valiliği kent genelinde normalleşme kapsamında devam eden yüz yüze eğitim ile ilgili olarak yeni karar geldi.

Valilik yerinde karar uygulaması kapsamında artan koronavirüs vakaları karşısında özel geresinimli öğrencilerin sınıfları, ortaokul ve lise son sınıf kademelerinde okuyan öğrencile dışındaki tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini tüm eğitim ve öğretim faaaliyetlerinin uzaktan eğitim olarak devam edeceğini duyurdu.

Ayrıca Valilik tarafından yapılan açıklamada koronavirüs vakalarının yayılmasının önüne geçebilmek ve hastalığı kontrol altına almak için parki mesire alanı vb gibi yerlerde yoğunlukların oluşmaması için kısıtlamaların yoğun bir şekilde denetleneceği ifade edildi.

Öte yandan artan vakalar sebebiyle bir çok İl Valiliği ve İlçe Kaymakamlıkları okul bazında yüz yüze eğitime ara kararları vermeye devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimMebEskişehir
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