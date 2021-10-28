Uzaktan eğitimle uygun fiyatlı yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler

Üniversiteye başlayacak öğrenciler son zamanlarda en çok tercih ettiği üniversiteler uzaktan eğitim veren üniversiteler oluyor. Üniversiteye birebir gitmeden bilgiyasar veya telefonla eğitim alan öğrenciler, bu sayede yüksek lisanslarını da yapabiliyor.

Uzaktan eğitim yüksek lisans ne oluyor?

Uzaktan eğitimle yüksek lisans, öğrencilerin üniversiteye birebir gitmelerine gerek kalmadan bilgisayarları ya da akıllı telefonları ile derslere katılım sağlayarak yüksek lisanslarını tamamlayabilmeleri için hazırlanan eğitim programıdır. Ancak, yüksek lisans eğitimlerini bu yöntemle tamamlamayı isteyen öğrencilerin belli bir ücret ödemesi gerekiyor.

Uzaktan eğitimle uygun fiyatlı yüksek lisans yapılabilen üniversiteler

Uygun fiyat ile uzaktan eğitimle yüksek lisans yapılabilen üniversiteler şunlardır;

- Bartın Üniversitesi

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Amasya Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi

- Ahmet Yesevi Üniversitesi

- Kocaeli Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

- Karabük Üniversitesi

- Celal Bayar Üniversitesi

- On Dokuz Mayıs Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

Bartın Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Bartın Üniversitesi, uzaktan eğitimde en fazla tercih edilen üniversiteler arasında olduğu gibi 2. öğretim yüksek lisans eğitimlerinde de çok fazla tercih ediliyor. Uzaktan eğitim görecek öğrencilerinden 140 TL materyal ücreti isteyen üniversite Orman ve Endüstri Mühendisliği, Girişimcilik, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bölümlerde ücretli şekilde uzaktan eğitimle yüksek lisans yapma fırsatı sunuyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Uygun fiyat ile uzaktan eğitim veren üniversite, herhangi bir lisans bölümünden mezun olmuş bütün öğrencileri kabul ediyor. Mezuniyet notlarına göre sıralamayla öğreci alımı yapan üniversite, uzaktan eğitimle İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Y.L Programanıa ücret ödeyerek katılmak mümkün.

Amasya Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Online kayıtla başvuru yapılabilen üniversite, neredeyse tüm bölümler için kontenjan sunuyor ve sunduğu kontenjanları da dolduruyor. Öğrencilerinden dönem başına 140 TL materyal ücret alan üniversite; İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Sınıf Öğretmenliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Öğretim Teknolojileri Eğitimi gibi bölümlerde ücretli olarak uzaktan eğitim imkanı sunuyor.

Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Kontenjanı kısa süre içinde dolan üniversiteler arasında yer alan üniversite, tez olmadan yüksek lisans yapabilme imkanı sunuyor. Canlı ve elektronik ortamda sınav imkanı da sunan Anadolu Üniversitesi'nde AÖF bürolarına gitmeye gerek kalmadan tüm işlemler kolay bir şekilde yapılabiliyor. Üniversite; Konaklama İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Kurumsal İletişim, Eğitim Yönetimi, Karakter ve Değer Eğitimi, Ölçme ve Veri Analitiği, Pazarlama Yönetimi, Görsel İletişim Tasarımı, Eğitim Teknolojileri, Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerde belli bir ücret karşılığında yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Ankara'da eğitim vermekte olan üniversiteler arasında yer alan Ahmet Yesevi Üniversitesi, uygun fiyat ile yüksek lisans imkanı sunan üniversiteler arasında yer alıyor. Tez olmadan yüksek lisans yaptıran okul her sene kontenjanlarını doldurmayı başarıyor. Üniversite; Bilgisayar Mühendisliği, İngiliz Dili Eğitimi, Arap Dili Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yazılım Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi, İşletme, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, U.A İlişkiler, Siber Güvenlik, Yönetim ve Organizasyon, Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Yerel Yönetimler gibi bölümlerde belli bir ücret karşılığında yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

17 fakülte ve 3 ayrı enstitüyle eğitimini veren Kocaeli Ünivesitesi, tez olmadan yüksek lisans eğitim imkanı sunan üniversitelerdendir. Taksit ile uzaktan eğitim veren üniversite, Eğitim Yönetimi ile E- İşletme bölümlerinde belli bir ücret karşılığında yüksek lisans yapma imkanı sunuyor.

Trakya Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisans mezunu olanlar için uzaktan eğitim yüksek lisans imkanı veren okul en uygun fiyatlı okullar arasında yer alıyor. Trakya Üniversitesi'nde Muhasebe ve Denetim, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planması gibi bölümlerde belli bir ücret karşılığında yüksek lisans yapmak mümkün.

Süleyman Demirel Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Üniversite, tez olmadan yüksek lisans eğitimi vermesinin dışında 2. öğretim için de en çok tercih edilen üniversitelerdendir. Üniversite; Çalışma Ekonomisi, Bankacılık ve Finans, Sağlık Yönetimi, İşletme gibi bölümlerde belli bir ücret karşılığında yüksek lisans eğitimi veriyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Ücret bakımından en uygun üniversite olan okul, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde yüksek lisans eğitimi veriyor.

Atatürk Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Tez olmadan yüksek lisans eğitim veren üniversite, kayıt ile sınavlar için okula gitmi zorunluluğu koyuyor. Üniversite: İşletme (İngilizce ve Türkçe), Yöneticiler İçin İşletme, Sağlık Yönetimi, Güvenlik ve Adli Bilimler gibi bölümlerde uzaktan eğitim lisans yapma fırsatı sunuyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

3 enstitü, on dört fakülte ve dört yüksekokulla hizmet vermekte olan üniversite, Pazarlama ve Satış, İktisat ve İşletme gibi bölümlerde uzaktan eğitimle yüksek lisans imkanı sunuyor.

Karabük Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Online başvuru imkanı sunan Karabük Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, İşletme, Girişimcilik gibi bölümlerde uzaktan yüksek lisans yapma imkanı sunuyor.

Celal Bayar Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

On beş fakülte, iki yüksekokul ve üç enstitüyle eğitim veren Celal Bayar Üniversitesi, online işlemlerle; Kamu Yönetimi, Mühendislik, Maliye ve Sağlık Yönetimi gibi bölümlerde yüksek lisans eğitimi veriyor.

On Dokuz Mayıs Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Üniversite 150 TL'lik materyal ücret talebiyle; Fizik, Girişimcilik ve Yenilikçilik, Biyoloji, İşletme, Eğitim Programları ve Öğretim, Kimya, Sınıf Eğitimi, Sağlık Yönetimi, Yerel Yönetimler, Matematik, Tarih Eğitimi, Evde Hasta Bakım Hemşireliği, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi bölümlerde yüksek lisans eğitimi veriyor.

Gaziantep Üniversitesi uzaktan eğitimle yüksek lisans

Yirmi fakülte, beş enstitü ve iki meslek yüksek okuluyla eğitim vermekte olan okul belli bir ücret karşılığında; İngiliz Dili Eğitimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Turizm İşletmeciliği ve İşletme gibi bölümlerde uzaktan yüksek lisans imkanı sunuyor.