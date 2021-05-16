Uzaktan eğitime 1 Haziran’a kadar devam edilecek

17 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı bitecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrol normalleşme kapsamında eğitim alanında ne tür adımlar atacağı merakla bekleniyordu. Bakanlık, eğitimin nasıl devam edeceği konusunda yaptığı adımları açıkladı.
Yüz yüze eğitim gerçekleştirecek kurumlar, gerekli koronavirüs tedbirlerine uymak zorunda olacak. Bu kapsamda çıkarılan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu sayesinde yüz yüze eğitimde yer alacak öğretmen,öğrenci ve diğer görevliler valilikler tarafından kısıtlamalardan daha az etkilenecek.
Son Güncelleme: 16.05.2021 15:09