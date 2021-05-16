Uzaktan eğitime 1 Haziran’a kadar devam edilecek

17 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı bitecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrol normalleşme kapsamında eğitim alanında ne tür adımlar atacağı merakla bekleniyordu. Bakanlık, eğitimin nasıl devam edeceği konusunda yaptığı adımları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarına göre okul öncesi, 8. Ve 12. Sınıflarının bazı kurslarında 17 Mayıs’tan başlayarak yüz yüze eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitimin başlayacağı bölümler arasında özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları, özel eğitim okulları da yer alıyor. Kalan eğitim kademelerinde ise 1 Haziran 2021 Salı tarihine kadarin sürecek.

Yüz yüze eğitim gerçekleştirecek kurumlar, gerekli koronavirüs tedbirlerine uymak zorunda olacak. Bu kapsamda çıkarılan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu sayesinde yüz yüze eğitimde yer alacak öğretmen,öğrenci ve diğer görevliler valilikler tarafından kısıtlamalardan daha az etkilenecek.