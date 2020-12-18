Uzaktan eğitimde yeni karar! 22 Ocak tarihine uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında pandemi nedeniyle alınan uzaktan eğitim uygulamasının 22 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Daha önceden alınan bir karar da 4 Ocak'a kadar sürmesi düşünülen uzaktan eğitim alınan yeni kararla birlikte 22 Ocak'ta sona erecek.

MEB'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ayrıca okullarda 25 Ocak tarihinde başlayacak olan yarıyıl tatilinin 3 hafta süreceği belirtilirken yapılacak sınavlarla ilgili düzenlene takvimde de yeni düzenlemelere gidildiği kaydedildi.

'İLKOKULLARDA SINAV YAPILMAYACAK'

MEB'in yeni düzenlemesine göre ilkokullarda sınav yapılmamasına karar verilirken kane notlarının ve ders etkinliklerinin puanları katılıma göre belirlenecek.

Ortaokul kademesi ve lise kademelerinde ise ilk döneme yazılı ile uygulama puanlarının performans notlarıyla birlikte değerlendirmeye alınacağı ve sınav notu olmayan şubelerin sınavlarının okullarda sosyal mesafe kurallarına uyularak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

2020-2021 eğitim öğretim yılında alınan yeni kararla birlikte ikinci dönem eğitimine 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlanacak.