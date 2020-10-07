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Uzaktan eğitimde öğrencilerin yararlanabileceği uygulamalar

Covid-19 pandemisi nedeni ile öğrenciler tekrar uzaktan eğitim alacaklardır. En çok merak edilen ise öğrencilerin konuyu tam kavrayabilmesi, üzerinde test çözmesi ve tekrar edebilmesinin yöntemleridir. İnternet üzerinde ise öğrencilerin dersleri için ek olarak yardım edebilecek uygulamalar ise yazımızda yer almaktadır.

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:42
Uzaktan eğitimde öğrencilerin yararlanabileceği uygulamalar
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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ülkemizde de olumsuz etkenler yaratmaya devam etmektedir. Salgın nedeni ile okullar temkin amaçlı olarak açılmadı ve milyonlarca öğrenci tekrardan dersleri almaya uzaktan bir şekilde almaya devam edecektir. Uzaktan eğitimde ise öğrencilerin konu takipleri ve konuyu anlayıp geri kalmaması adına birden fazla yararlanabileceği uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar aracılığı ile öğrencinin derste işlediği konuyu tekrar görmesi, üzerinde tekrar yapması ve konu hakkında soruları yanıtlaması mümkündür. Öğrencilerin evlerinde eğitimi tam şartları ile yapması için tasarlanan bu tarzda birden fazla kaliteli uygulamalar vardır. Bu uygulamalar ise: Eba, Morpa Kampüs, Okulistik, Vitamin ve Ekolojet. net adlı sitelerdir.

EBA Nedir ve Nasıl kullanılır:

Öğrencilerin aldığı uzaktan eğitim alanında konu takibi ve tekrarı için kullanılabilecekler arasında en iyisidir EBA uygulaması. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih projesi çerçevesinde yapılmış olan uygulama, öğrencilerden herhangi bir ücret istenmeden yani bedava bir şekilde öğrencilere sunulur. Öğrencilerin zaten canlı dersleri takip etmek için aşina olduğu EBA uygulamasında dersler hakkında alıştırmalar, sınavlar ve testler gibi birçok içerik bulunmaktadır. Öğrenciler isterse mobil uygulama aracılığı isterse de bilgisayar aracılığı ile kolayca bu içeriklere ulaşmaktadır. Bir diğer artısı ise öğretmenlerinde öğrencilerin ilerlemelerini yakından takip etmesidir.

Okulistik Nedir ve Nasıl Kullanılır:

Okulistik uygulaması ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ve öğrencileri için içerik sunmaktadır. İlkokul birden ortaokul dörde kadar tüm sınıflara, yani öğrencinin o sırada bulunduğu dönemin ders müfredatlarına göre her türlü ders içeriğine bünyesinde bulundurur. Uygulama içerikleri ise konu anlatımları, testler ve soru çözümlemeleri gibi bir çok yararlı videolar bulunmaktadır. Okulistik uygulaması ise aylık veya yıllık olarak ücret talep etmektedir. Öğrenci üyeliğinin ardından velilere de ücretsiz bir hesap verilecek ve veliler bu hesap ile öğrencinin ilerleyişini görebilecek.

Morpa Kampüs Nedir ve Nasıl Kullanılır:


Online eğitim gören öğrenciler için hazırlanmış uygulama da ilkokul ve ortaokula yönelik konuları himayesi altına almaktadır. Amacı derslere yardım etmek ve öğrencinin öğrendiklerini iyice pekiştirmektir. Uygulama içerisinde ise İlkokul ve Ortaokul için bütün ders içerikleri bulunmaktadır. İçerikleri ise konu anlatımı, testler ve test çözümleri gibi anlatıcı videolardır. Morpa Kampüs ise kullanıcılarından sadece yılda bir kez ücret istemektedir, ücretin ödenmesi dahilinde ise yıllık olarak kullanılabilir.

Ekolej. Net Nedir ve Nasıl Kullanılır:

Ekolej. net tamamen bir online eğitim uygulamasıdır. Ortaokul ve lise okumakta olan öğrencilere yöneliktir ve belirli ücretler dahilinde video konferansı ile canlı bir şekilde derslere katılım hâkkı sunmaktadır.

Vitamin Nedir ve Nasıl Kullanılır:

Uzaktan eğitim kapsamında en iyi uygulamadır. MEB’ in müfredatına tamamen uygun olarak hazırlanan uygulamada, ilkokul birinci sınıfından üniversiteye kadar tüm sınıflar ve konuları özenle hazırlanılmıştır. Öğrenciler için hazırlanmış içerikler ise; konu anlatımı, test çözümü videoları, eğitimsel şekilde hazırlanmış oyunlar gibi birçok yararlı paneller sunulmaktadır. Öğrenciler için ilk başta ücretsiz olarak verilen uygulamadan memnun kalan öğrenciler aylık abonelik alarak Vitamin uygulamasını kullanmaya devam edebiliyor. Öğretmenlerde aynı şekilde abone oldukları taktirde öğrencilerini izleyebiliyor ve onlara özel sınıflar kurabiliyor.



Son Güncelleme: 07.10.2020 15:42
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